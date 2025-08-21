The Swiss voice in the world since 1935

ONU pide que la comunidad internacional proteja a personal de la CPI sancionado por Trump

Ginebra, 21 ago (EFE).- El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, afirmó ese jueves que la imposición por parte de Estados Unidos de nuevas sanciones a jueces y fiscales adjuntos de la Corte Penal Internacional (CPI) debe impulsar a la comunidad internacional a tomar medidas para protegerlos.

«La intensificación implacable de las represalias de Estados Unidos contra las instituciones internacionales y su personal debe cesar», reclamó Türk mediante una declaración emitida por su oficina en Ginebra.

La propia CPI denunció las medidas de Trump contra dos fiscales y dos jueces por investigar a Israel por crímenes en Gaza, y aseguró de que no se dejará intimidar por presiones o amenazas.

El alto comisionado de la ONU pidió que se retiren las sanciones contra ese grupo de magistrados, así como las impuestas anteriormente a otros cuatro jueces y un fiscal de la misma entidad, y a la relatora designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese.

Como cuestión práctica, Türk señaló que otros gobiernos pueden protegerles pidiendo a las empresas que operan en sus jurisdicciones que no apliquen las sanciones contra esas personas

«Los Estados deben dar un paso al frente para defender las instituciones que han creado para defender los derechos humanos y el Estado de derecho. Quienes trabajan para documentar, investigar y enjuiciar las violaciones graves del derecho internacional no deberían trabajar con miedo», recalcó. EFE

