ONU revela detención arbitraria de críticos al Gobierno egipcio, como poetas y escritores

Ginebra, 26 ago (EFE).- El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, pidió el martes a las autoridades egipcias que cesen de detener de forma arbitraria y durante períodos prolongados a quienes critican al gobierno, incluso después de haber cumplido sus condenas o de haberse agotado el plazo máximo de prisión preventiva.

Entre los detenidos figuran tanto activistas, abogados y periodistas, como manifestantes pacíficos, poetas y escritores.

Esta práctica -conocida como «rotación»- consiste en que las autoridades presentan nuevos cargos contra las personas cuando están a punto de cumplir sus condenas de prisión o cuando alcanzan el período máximo legal de prisión preventiva, impidiendo su puesta en libertad.

Los nuevos cargos se suelen utilizar bajo la legislación antiterrorista, aunque sean similares a los que ya se les había imputado.

Un portavoz del organismo señaló que el último caso registrado es el del poeta Galal El-Behairy, detenido por segunda vez tras cumplir una pena de prisión por escribir canciones y poemas críticos con el gobierno.

«La mayoría de las personas afectadas no deberían haber sido detenidas ni encarceladas porque los cargos que se les imputan suelen estar relacionados con el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica», indicó el portavoz Thameen Al-Kheetan.

De este abuso también ha sido víctima el escritor y activista Alaa Abdel Fatah, la abogada y exmiembro del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Hoda Abdel-Monei y el coordinador de la Asociación de Familias de Desaparecidos Forzosos, Ebrahim Metwally Hegazy.

Todos ellos siguen detenidos, confirmó el organismo de la ONU, que reclamó que se les ponga en libertad. EFE

