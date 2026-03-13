ONU señala que tropas israelíes han incursionado hasta 7 kilómetros en territorio libanés

2 minutos

Ginebra, 13 mar (EFE).- Las tropas del Ejército israelí han incursionado hasta 7 kilómetros dentro del territorio del Líbano, lo que agrava la escalada del conflicto, tras los repetidos mensajes de Israel para que los residentes en el sur del país abandonen sus hogares ante ataques inminentes, señaló una portavoz de la misión de paz de la ONU (FINUL).

«Estamos asistiendo a ataques diarios con cohetes, misiles y drones contra Israel y el territorio ocupado del Golán desde el Líbano, así como a fuego de artillería, ataques aéreos y con drones, e incursiones terrestres de hasta 7 kilómetros en territorio libanés, por parte de las fuerzas israelíes», señaló la portavoz Kandice Ardiel, por videoconferencia desde la localidad libanesa de Naquora.

El área afectada es principalmente la ubicada entre la «Linea Azul» (frontera de facto entre el Líbano e Israel) y el río Litani, que corresponde al área de operaciones de UNIFIL, cuya misión es vigilar que no haya actividades hostiles y proteger a los civiles, lo cual no puede realizar por las nuevas hostilidades entre Israel y Hizbulá.

La última vez que esa zona se vio sumida en un conflicto armado fue en 2024 y en noviembre de ese año se alcanzó un alto el fuego, que está siendo violado cada día desde el pasado 2 de marzo.

Sólo en esa zona del país medio millón de civiles -entre quienes se han reportado 634 muertos y 1.586 heridos- han tenido de desplazarse forzosamente.

Ardiel señaló que 7.500 cascos azules están en la zona, pero el personal civil que no es indispensable ha sido reubicado, ya que en los últimos días algunas de las instalaciones de la misión de paz han sido alcanzadas por proyectiles, causando varios heridos.

«Los miembros de la fuerza de paz seguimos sobre el terreno y continuamos observando e informando de lo que vemos, pero debido a esta situación de seguridad, inestable y peligrosa, nuestros movimientos están muy restringidos. Ya no realizamos patrullas, por lo que nuestra labor de vigilancia es más limitada que antes», admitió Ardiel.

La llamada “Línea Azul”, que se extiende 120 km a lo largo de la frontera sur de Líbano y la frontera norte de Israel, es uno de los elementos centrales de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU desde la guerra de 2006, con la FINUL como su custodio temporal. EFE

is/cg