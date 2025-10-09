ONU subraya que sus equipos están «movilizados al completo» para poder llevar ayuda a Gaza

1 minuto

Ginebra, 9 oct (EFE).- Los equipos de Naciones Unidas están «movilizados al completo» para que sus camiones puedan finalmente entrar en Gaza y llevar alimentos y otros bienes básicos, indicó el coordinador humanitario de la ONU, Tom Fletcher, al conocerse el acuerdo entre Israel y Hamás sobre el plan de paz para la Franja propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.

«Es una gran noticia. Saquemos a los rehenes y llevemos la ayuda alimentaria rápidamente», añadió Fletcher en un mensaje a través de su cuenta oficial de X.

El coordinador humanitario indicó que Naciones Unidas informará regularmente del progreso en la entrada de ayuda a Gaza, pero subrayó que necesitan garantías de seguridad para poder acceder sin riesgos a la Franja.

Israel ha bloqueado casi completamente desde marzo la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, lo que ha contribuido a una hambruna que, según cifras de la Organización Mundial de Salud (OMS), ha causado al menos 400 muertos, incluidos 80 niños menores de cinco años.

La madrugada de este jueves, el Gobierno de Israel y Hamás aceptaron la primera fase del plan de paz.

Hamás se compromete a liberar a los rehenes tras más de dos años de guerra (48, de los que las autoridades israelíes estiman que unos 20 siguen con vida) y a cambio Israel liberará a 1.950 presos palestinos. EFE

abc/cg