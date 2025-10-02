ONU teme que catástrofe humanitaria se agrave en El Fasher, asediada desde hace 540 días

2 minutos

Ginebra, 2 oct (EFE).- La ciudad sudanesa de El Fasher, último bastión del ejército en el estado de Darfur Norte, está al borde de «una catástrofe aún mayor» después de 540 días de asedio por parte de las rebeldes Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), ya que se teme una nueva ofensiva de los paramilitares para intentar tomarla, advirtió el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

Según indicó un comunicado de su oficina, se ha reportado la presencia de drones de largo alcance en el vecino estado de Darfur Sur, lo que hace temer una intensificación de las hostilidades en esa ciudad en los próximos días.

Además, en las últimas semanas han proliferado los ataques contra civiles, con al menos 91 civiles muertos por artillería de las FAR entre el 19 y el 29 d septiembre.

«Junto a persistentes ataques a objetivos no militares, estos incidentes parecen encaminados a forzar un desplazamiento masivo de civiles desde El Fasher», indicó la oficina de Türk.

El alto comisionado subrayó que debe garantizarse la salida segura y voluntaria de civiles, después de que se hayan denunciado ejecuciones sumarias, torturas, secuestros y robos a algunos de los que ya antes intentaron escapar de la capital regional.

Recalcó asimismo, ante la situación de asedio que soporta la ciudad desde el inicio del conflicto, que el uso del hambre como arma de guerra está prohibido por el derecho internacional y éste además obliga a proteger al personal humanitario.

Reiteró su llamamiento a que se levante de inmediato el asedio y que todas las partes garanticen la entrega sin trabas de asistencia humanitaria. EFE

abc/rf