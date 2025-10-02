The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

ONU teme que catástrofe humanitaria se agrave en El Fasher, asediada desde hace 540 días

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ginebra, 2 oct (EFE).- La ciudad sudanesa de El Fasher, último bastión del ejército en el estado de Darfur Norte, está al borde de «una catástrofe aún mayor» después de 540 días de asedio por parte de las rebeldes Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), ya que se teme una nueva ofensiva de los paramilitares para intentar tomarla, advirtió el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

Según indicó un comunicado de su oficina, se ha reportado la presencia de drones de largo alcance en el vecino estado de Darfur Sur, lo que hace temer una intensificación de las hostilidades en esa ciudad en los próximos días.

Además, en las últimas semanas han proliferado los ataques contra civiles, con al menos 91 civiles muertos por artillería de las FAR entre el 19 y el 29 d septiembre.

«Junto a persistentes ataques a objetivos no militares, estos incidentes parecen encaminados a forzar un desplazamiento masivo de civiles desde El Fasher», indicó la oficina de Türk.

El alto comisionado subrayó que debe garantizarse la salida segura y voluntaria de civiles, después de que se hayan denunciado ejecuciones sumarias, torturas, secuestros y robos a algunos de los que ya antes intentaron escapar de la capital regional.

Recalcó asimismo, ante la situación de asedio que soporta la ciudad desde el inicio del conflicto, que el uso del hambre como arma de guerra está prohibido por el derecho internacional y éste además obliga a proteger al personal humanitario.

Reiteró su llamamiento a que se levante de inmediato el asedio y que todas las partes garanticen la entrega sin trabas de asistencia humanitaria. EFE

abc/rf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR