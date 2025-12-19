ONU teme que combates en la región de Kordofán aumenten el desplazamiento masivo en Sudán

2 minutos

Ginebra, 19 dic (EFE).- Aunque el número de desplazados por la guerra civil en Sudán se ha reducido este año (de unos 12 millones a principios de 2025 a 9,3 millones actualmente) los actuales combates en su región central de Kordofán podrían causar el desplazamiento forzado de otros cientos de miles de personas, advirtió la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM).

Sólo en la capital de Kordofán del Norte, Al Obeid, hasta 100.000 personas podrían verse forzadas a dejar sus hogares por los cercanos combates entre ejército y paramilitares, y el total de afectados podría superar el medio millón, indicó en rueda de prensa el jefe de misión de la OIM en Sudán, Mohamed Refaat.

Tras la caída en octubre de la ciudad de Al Fasher, último bastión del ejército sudanés en la vecina región occidental de Darfur, la OIM ha contabilizado al menos 109.000 desplazados que han logrado salir de esa ciudad, recordó Refaat.

«Todavía es difícil saber qué es lo que ocurrió exactamente en Al Fasher», reconoció el jefe de misión, mientras otras agencias de la ONU acusan a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) de haber cometido graves atrocidades en la toma de esa localidad, capital del estado de Darfur Norte.

En Kordofán, desde esa victoria paramilitar más de 50.000 personas han sufrido también desplazamiento forzado, incluidas 3.300 que cruzaron como refugiadas al vecino Sudán del Sur, subrayó Refaat.

La OIM recordó que solicitó a la comunidad internacional 4.200 millones de dólares para asistir en 2025 a Sudán, país que vive la peor crisis de desplazamiento del mundo actual, pero que a punto de finalizar el año ha recibido apenas la tercera parte de ese monto. EFE

abc/ajs