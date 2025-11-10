ONU Turismo apuesta por usar nuevas tecnologías como la IA para repensar el sector

3 minutos

El Cairo, 10 nov (EFE).- La recién nombrada secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nowais, destacó este lunes en Riad la importancia de gestionar el crecimiento del turismo mundial mediante herramientas innovadoras y sostenibles, como la inteligencia artificial, que permitan monitorizar y regular los flujos de visitantes para evitar la masificación y repensar el sector.

Durante una rueda de prensa celebrada con motivo de la 26 Asamblea General de esta agencia de Naciones Unidas, que concluirá el martes en la capital saudí, Al Nowais señaló que el aumento de visitantes en destinos saturados, como algunas ciudades de Europa, requiere nuevas estrategias para distribuir los flujos turísticos.

«Con innovación y tecnología podemos aplicar sistemas de gestión de multitudes y orientar a los viajeros hacia destinos emergentes, como los reconocidos por el programa ‘Best Tourism Villages'», afirmó, en referencia a la iniciativa de ONU turismo que promueve el desarrollo rural como alternativa a las grandes urbes.

Además, la Asamblea adoptó la ‘Declaración de Riad sobre el futuro del turismo’, un compromiso de los Estados miembros para impulsar un turismo más sostenible y equitativo.

El texto reconoce que los avances tecnológicos, incluida la IA, transforman el sector y ofrecen oportunidades de crecimiento, innovación y mejora de la experiencia del visitante, pero también plantean riesgos de desigualdad entre países y regiones.

Entre los compromisos clave de los países miembros se incluyen la adopción responsable de las nuevas tecnologías digitales, la distribución equilibrada de los flujos de visitantes promoviendo políticas y estrategias para canalizar los flujos turísticos hacia destinos emergentes y la promoción de un turismo «culturalmente respetuoso e inclusivo» mediante la participación de las comunidades locales.

Por su parte, el ministro de Turismo saudí, Ahmed Al Jatib, destacó que su país está «está “construyendo nuevas ciudades diseñadas para sus residentes y también para los visitantes», con el objetivo de no sufrir lo que ciudades «como París y Barcelona» están sufriendo en los últimos años.

La delegación saudí insistió en que el evento pretende consolidar a Riad como un punto de encuentro global para el sector. El ministro subrayó además que, una vez concluida la Asamblea, Riad acogerá la primera edición de Tourise, un nuevo foro internacional que aspira a convertirse en el principal encuentro global del sector, con el objetivo de ser «el Davos del turismo».

La Asamblea General, el órgano supremo de ONU Turismo, celebra sus sesiones ordinarias cada dos años con la presencia de delegados de los países miembros y asociados de esta agencia de Naciones Unidas, así como de representantes de los miembros afiliados. EFE

pab/rsm/rcf