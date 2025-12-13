ONU Turismo y CAF instalan en Paraguay secretaría para impulsar ‘Camino de los Jesuitas’

Asunción, 13 dic (EFE).- El Gobierno de Paraguay instaló junto a ONU Turismo y el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF la primera Secretaría Técnica del ‘Camino de los Jesuitas’ en Suramérica, que busca impulsar los antiguos pueblos de un corredor que abarca a cinco países, informó este sábado la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).

La apertura de esta institución constituye un «paso trascendental» para el turismo cultural regional y pretende promover este corredor que comprende localidades de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, dijo a EFE la titular de la Senatur, Angie Duarte.

«Queremos consolidar el producto y poder trabajar en lo que es la ruta en sí, con rutas de peregrinaje que tengan circuitos en cada país, ir armando los tramos y terminar de consolidar esa logística», apuntó la funcionaria, con rango de ministra.

La oficina iniciará sus funciones en enero de 2026, cuando el proyecto de promoción cumplirá una década, y estará dirigida por el experto argentino y colaborador de la ONU Sebastián Slobayen.

La CAF aportará recursos para financiar a la Secretaría Técnica, que tendrá su sede en instalaciones que facilitará la Senatur en la ciudad de Asunción, la capital paraguaya.

Duarte también señaló que la primera labor de la entidad será el levantamiento de un diagnóstico, a partir del cual se evaluará la situación actual del corredor como destino turístico.

«Lo que queremos es hilar fino y que se genere un impacto económico para las comunidades de los pueblos jesuíticos», agregó.

La Secretaría buscará igualmente trabajar de forma coordinada con los ministerios de turismo de los cinco países involucrados, que históricamente han impulsado la ruta de manera aislada.

El ‘Camino de los Jesuitas’ incluye, según su página web, 42 sitios declarados Patrimonio Mundial por la Unesco, entre ellos naturales, culturales e inmateriales.

También comprende pueblos y misiones establecidas por la Compañía de Jesús entre los siglos XVII y XVIII en la cuenca del Río de la Plata, en el Cono Sur, donde convivieron especialmente con pueblos indígenas guaraníes.

Las misiones jesuíticas más representativas de Paraguay son las de Santísima Trinidad de Paraná, Jesús de Tavarangué y San Cosme y San Damián, reconocidas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.EFE

