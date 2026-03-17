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ONU ve posibles crímenes de guerra y lesa humanidad por desalojos forzados en Cisjordania

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Ginebra, 17 mar (EFE).- Israel aceleró la expansión ilegal de asentamientos y la anexión de amplias partes de Cisjordania, desplazando por la fuerza a más de 36.000 palestinos entre octubre de 2024 y el mismo mes de 2025, denunció un informe de la ONU, que ve posibles crímenes de guerra y contra la humanidad en estos abusos.

El informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos publicado este martes recuerda que el traslado ilegal de personas protegidas -como miles de beduinos en comunidades al noreste de Jerusalén Este- constituye un crimen de guerra según la Cuarta Convención de Ginebra, y «en determinadas circunstancias, puede también constituir un crimen de lesa humanidad».

«El desplazamiento en la Cisjordania ocupada, que coincide con el perpetrado en Gaza a manos del ejército israelí, parece indicar una política israelí concertada de traslado forzoso masivo en todo el territorio ocupado, orientada a un desplazamiento permanente, lo que suscita preocupaciones de limpieza étnica», agrega el informe. EFE

abc/jgb

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