ONU y ONG denuncian que la retirada de licencias para acceder a Gaza será «catastrófica»

Redacción Internacional, 30 dic (EFE).- Las agencias de la ONU y varias ONG internacionales denunciaron este martes que las consecuencias de la retirada de licencias para operar en territorio palestino serán «catastróficas» y pidieron «que se eliminen de inmediato los obstáculos al acceso humanitario».

En un comunicado, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios respondió al anunció del Gobierno israelí de retirar las licencias de actividad de varias ONG que operan en Gaza antes del 31 de diciembre, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF).

Estas entidades, que trabajan en estrecha colaboración con las Naciones Unidas y las organizaciones palestinas, «son fundamentales para las operaciones humanitarias», añadieron, y su exclusión «pone en peligro inminente la vida de los palestinos, especialmente durante el invierno».

El Gobierno de Benjamín Netanyahu anunció la retirada de licencias de 37 organizaciones que operan en Gaza, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), al considerar que empleados de esas organizaciones «estuvieron involucrados en actividades terroristas».

Según las organizaciones humanitarias, el proceso de reinscripción en curso y otros obstáculos «arbitrarios» han dejado atrapados fuera de Gaza, sin poder llegar a las personas necesitadas, «suministros esenciales por valor de millones de dólares, entre los que se incluyen alimentos, artículos médicos, materiales de higiene y ayuda para el alojamiento».

En el comunicado recuerdan que las ONG gestionan o apoyan la mayoría de los hospitales de campaña, los centros de atención primaria, las respuestas de refugio de emergencia, los servicios de agua y saneamiento, los centros de estabilización nutricional para niños con desnutrición aguda y las actividades críticas de desminado.

«Si las ONG internacionales se ven obligadas a cesar sus operaciones, uno de cada tres centros de salud de Gaza cerrará», advierten.

Por ejemplo, los cinco centros de estabilización para niños con desnutrición aguda grave cuentan con el apoyo de ONG internacionales, lo que representa el 100 % de la capacidad de hospitalización para tratar a niños con desnutrición que pone en peligro su vida en Gaza.

Las ONG internacionales instaron a la comunidad internacional a que adopte medidas inmediatas para presionar a las autoridades israelíes a que eliminen todos los obstáculos, incluido el nuevo proceso de registro de las ONG internacionales, «que siguen socavando las operaciones humanitarias en el territorio palestino ocupado o que ponen en peligro el colapso de la respuesta humanitaria, en particular en la Franja de Gaza». EFE

