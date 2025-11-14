ONU y Unión Africana advierten de que el riesgo de genocidio en Sudán «aumenta cada día»

Ginebra, 14 nov (EFE).- El riesgo de genocidio en Sudán, donde se han denunciado graves crímenes tras la reciente toma por los rebeldes de la ciudad darfurí de Al Fasher, «es real y está creciendo cada día», alertaron este viernes representantes de la ONU y la Unión Africana (UA) ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En una sesión especial del Consejo para analizar la situación en Al Fasher, el enviado especial de la UA para la prevención del genocidio, Adama Dieng, leyó un comunicado suscrito también por su homólogo en la ONU, Chaloka Beyani, en el que añadió que ante las atrocidades denunciadas «el mundo debe ir más allá de las condenas».

El embajador de Sudán ante la ONU en Ginebra, Hassan Hamid Hassan, señaló por su parte que las milicias rebeldes de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que tomaron Al Fasher el 26 de octubre, están perpetrando asesinatos basándose en la etnia de las víctimas, «algo que no puede describirse sino como un genocidio». EFE

