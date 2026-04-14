Open Arms presenta en el Parlamento Europeo un libro que recoge sus diez años de historia

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Bruselas, 14 abr (EFE).- La ONG de salvamento marítimo en el Mediterráneo central Open Arms presentó este martes en el Parlamento Europeo un libro en el que se hace un recorrido por sus diez años de historia con especial atención a los «héroes» y «villanos» que la han protagonizado.

«Los mayores héroes son las personas que han luchado durante años para sobrevivir, o que han arriesgado su vida con la idea de sobrevivir», dijo a EFE su director, Oscar Camps, que participó este martes en la presentación de la obra en un acto organizado por la eurodiputada del BNG, Ana Miranda Paz.

Al evento también acudieron otros eurodiputados, como el vicepresidente de la Eurocámara, el socialista Javier López, o la parlamentaria de Sumar, Estrella Galán, junto a Pernando Barrena (Bildu) y el italiano Leo Orlando (Verdes/ALE), quienes mostraron su apoyo al trabajo de la organización.

El libro está dividido en dos partes, la de los «héroes», como «esas madres que recorren miles de kilómetros con un bebé», algo que calificó como «muy perturbador», y la de los «villanos», entre los que nombró a la agencia de fronteras europea Frontex, a quién denominó como «el ojo de Sauron», en referencia a la saga literaria de ‘El Señor de los Anillos’, del británico J.R.R. Tolkien.

A este respecto, el líder de Open Arms sostuvo que una parte de ‘Mordor’ -el escenario principal de las fuerzas del mal en la obra de Tolkien- está «en esta Europa fortaleza», y acusó al exdirector de Frontex, el francés Frabrice Leggeri, quien dimitió de su cargo en 2022 y ahora es eurodiputado por Agrupación Nacional (RN), de ser cómplice de «crímenes de lesa humanidad».

En estos diez años de actividad, Camps recordó emocionado a ‘Miracle’ (milagro, en inglés), una bebé que nació a bordo de una patera durante el transcurso de un rescate.

«Entró en parada cardiorrespiratoria, el equipo médico estuvo 35 minutos intentando levantar esa parada y se puso a respirar, La madre le llamó Miracle porque era un milagro que haya sobrevivido en esas condiciones», recordó el rescatista, que contó que el momento «más dulce» llegó «tres o cuatro años después», cuando recibió una foto de la pequeña con su mochila lista para ir al colegio.

«No me podía creer que ese bebé tan frágil y tan vulnerable que estuvo a punto de morir, bueno que estuvo muerto unos minutos, fuera una vida que empezaba de nuevo y que estaba escolarizada», añadió.

Para que el trabajo de su ONG deje de ser necesario, Camps manifestó que hacen falta «políticos con valor, presidentes de gobiernos con valor», así como «vías legales y seguras para que la gente pueda desplazarse y no tenga que jugarse la vida de esta forma en el tránsito». EFE

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