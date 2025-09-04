The Swiss voice in the world since 1935

Open Arms rescata a 54 personas de una patera a la deriva en el Mediterráneo Central

Roma, 4 set (EFE).- Un total de 54 migrantes, entre ellos tres niños y un bebé, fueron rescatados anoche por el velero ‘Astral’ de la ONG española Open Arms tras permanecer tres días a la deriva en una patera de goma en el Mediterráneo central.

La embarcación fue localizada en aguas internacionales, a unos 160 kilómetros de la costa libia, en la zona de búsqueda y rescate de Malta, informó este jueves la organización a través de sus redes sociales.

Las 54 personas rescatadas, procedentes de Gambia, Ghana, Nigeria y Malí, habían partido de Gargarish (Libia) dos días antes del rescate, agregó.

«Distribuimos chalecos salvavidas, agua y alimentos a todas las personas», afirmó la organización, al añadir que «finalmente, fueron puestos a salvo en el barco de la ONG ‘Solidaire'».

La operación se enmarca en la Misión 121 de Open Arms, destinada a localizar y socorrer embarcaciones de migrantes en peligro en el Mediterráneo central. La ONG subrayó que «ante el odio», responden «salvando vidas».

En lo que va de año más de 43.000 migrantes han alcanzado Italia a través de la ruta del Mediterráneo central, una cifra similar respecto al mismo periodo de 2024. EFE

