Open Society ve avances «muy importantes» en México en DD.HH. pero pide atajar «impunidad»

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Diego Estrada

Ciudad de México, 5 jun (EFE).- El vicepresidente global de Open Society Foundations (OSF), el brasileño Pedro Abramovay, percibe avances «muy importantes» en México en materia de derechos humanos durante la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero advirtió que el país afronta retos como la «impunidad» y el «control» de algunos grupos criminales en procesos políticos locales.

«De un lado hay avances muy importantes en el país de creaciones de estructuras, de investigación, en general de derechos humanos (…) pero siguen muchas áreas muy preocupantes», indicó el activista este viernes – durante una entrevista con EFE- en Ciudad de México, donde mantuvo reuniones con funcionarios y miembros de la sociedad civil.

Entre los principales retos, Abramovay mencionó la «impunidad» que todavía persiste, el «crecimiento» de la población carcelaria en el país o el «control» que tienen algunos grupos delictivos de los procesos políticos locales.

Para el vicepresidente de la OSF, organización dedicada a la filantropía y a la promoción global de los derechos humanos, la crisis de los desaparecidos en México también es un asunto que se debe «enfrentar», si bien afirmó que es una «prioridad» para el gobierno de Sheinbaum, por lo que espera que haya «resultados» de la mano de los colectivos de víctimas.

Abramovay revindicó, así mismo, los procesos de «construcción institucional» para proteger los derechos humanos en el país, así como su «apertura» a organismos internacionales al tiempo que «reafirma su soberanía».

«No hay contradicción entre la afirmación de la soberanía y la cooperación con los organismos multilaterales. Muchos de los gobiernos autoritarios en el mundo han jugado con esos dos, como si hubiera esa contradicción. México hoy es un ejemplo de afirmación de soberanía muy clara al mismo tiempo que colabora», apuntó.

Sobre la situación democrática del país norteamericano, el activista señaló las «transformaciones sociales» que se están produciendo, entre las que citó la «reducción de la pobreza» o la llegada al poder de «grupos de la población que nunca tuvieron acceso».

En relación con las inéditas elecciones judiciales de 2024, Abramovay las calificó como un «experimento de un tamaño gigantesco» con retos «muy grandes», aunque reconoció que mantener el Poder Judicial como estaba «también es un riesgo».

Construir relación con EE.UU de «no subordinación»

Respecto a la situación internacional, el representante de la Open Society valoró la relación entre EE.UU. y México como un vínculo que «siempre va a ser muy importante», pero instó al lado mexicano a que «construya una relación que no sea de subordinación y que sea de afirmación de su soberanía».

Donde Abramovoy sí ve de «bastante tensión» son las insistentes amenazas del presidenta estadounidense, Donald Trump, sobre una intervención militar en México, por lo que pidió a América Latina «estar muy unida» ante las «muy peligrosas» intervenciones de la Casa Blanca.

«No tienen nada que ver con el combate al crimen organizado. Tienen que ver con ejercicio de poder en la región. Ofrecer ayuda y espacio para coordinar combate al crimen organizado es fundamental pero siempre reafirmando la soberanía», insistió.

Ante las voces que piden una política de mano dura como la encabezada por el presidente Nayib Bukele en El Salvador, Abramovay avisó que la reducción de homicidios también se da en países como Guatemala o el propio México con políticas que «no afectan a la democracia».

«No es necesario que los países se vuelvan autoritarios para tener políticas públicas de seguridad serias. Volverse autoritario y hacer encarcelaciones en masa no es una receta para hacer eso», sentenció. EFE

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