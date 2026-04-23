OpenAI anuncia GPT-5.5, su modelo de IA «más inteligente e intuitivo hasta la fecha»

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Nueva York, 23 abr (EFE).- La tecnológica OpenAI ha anunciado este jueves el lanzamiento de GPT-5.5, su modelo de inteligencia artificial (IA) «más inteligente e intuitivo hasta la fecha», que puede realizar gran parte del trabajo por sí mismo.

Según un comunicado de la compañía, GPT-5.5 destaca en la escritura y depuración de código, la investigación en línea, el análisis de datos, la creación de documentos y hojas de cálculo, el manejo de software y la alternancia entre herramientas para completar una tarea.

Así, el usuario puede asignar a GPT-5.5 una tarea compleja y con múltiples partes y el modelo «planificará, utilizará herramientas, revisará su trabajo, se orientará en situaciones ambiguas y seguirá adelante».

La empresa subraya en la nota que GPT-5.5 comprende más rápido la tarea que el usuario quiere realizar y puede llevar a cabo gran parte del trabajo por sí mismo, siendo más eficiente en la resolución de problemas.

«Las mejoras son especialmente notables en la codificación de agentes, el uso de computadoras y la investigación científica temprana, áreas donde el progreso depende del razonamiento contextual y la toma de decisiones a lo largo del tiempo», señala.

Además, GPT-5.5 iguala la latencia por ‘token’, es decir, la rapidez de respuesta por unidad de texto de uno de sus predecesores, GPT-5.4.

El nuevo modelo se está implementando para los usuarios Plus, Pro, Business y Enterprise de ChatGPT y Codex, un agente de ingeniería de software de la empresa basado en la nube.

No obstante, la empresa está trabajando con socios y clientes para cumplir con los requisitos de seguridad necesarios y, por el momento, no lanzará esta tecnología como una API (interfaz de programación de aplicaciones), algo que permitiría a otras compañías integrarla en sus aplicaciones.

El anuncio de OpenAI tiene lugar semanas después de que Anthropic, uno de sus competidores, anunciara Claude Mythos Preview, un nuevo modelo de computación con capacidades de programación y ciberseguridad tan avanzadas que la empresa ha decidido vetar su lanzamiento al público general por considerarlo un riesgo para la seguridad global.

Entre las empresas que pueden acceder a él se encuentran Amazon, Apple, Google, Microsoft, Nvidia, CrowdStrike, JPMorgan Chase, Cisco, Broadcom, Palo Alto Networks y la Linux Foundation.

Al igual que Anthropic, OpenAI también decidió compartir uno de sus modelos anteriores, GPT-5.4-Cyber, con un grupo selecto de socios. EFE

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