OpenAI expresa su intención de desarrollar un centro de datos en Argentina

Nueva York, 15 oct (EFE).- OpenAI, la empresa creadora del popular ChatGPT, confirmó su intención de invertir en Argentina para desarrollar un centro de datos a gran escala, un proyecto «pionero en América Latina» denominado ‘Stargate Argentina’.

La empresa señaló durante las últimas horas en un comunicado que Argentina tiene «un gran potencial» para albergar esta iniciativa que, impulsado por energía limpia, busca «posicionar al país como líder regional y mundial en inteligencia artificial».

Según Sam Altman, su director ejecutivo, el proyecto está liderado por Sur Energy, y sigue a conversaciones mantenidas la semana pasada en Buenos Aires entre el presidente argentino, Javier Milei, funcionarios de su gabinete y una delegación de OpenAI encabezada por el director de Asuntos Globales, Chris Lehane.

No obstante, la empresa no ha ofrecido cifras sobre el monto de esta posible inversión, algo que contrasta con lo anunciado por la Oficina de Milei, que habló de una partida de hasta 25.000 millones de dólares.

El comunicado de OpenAI se limita a señalar que ha firmado una Carta de Intención (LOI) para «explorar un proyecto de centro de datos a gran escala en Argentina» con Sur Energy, que liderará la formación de un consorcio que incluiría la asociación con un desarrollador de infraestructura en la nube.

Asimismo, Sur Energy busca garantizar que el ecosistema del centro de datos se alimente de fuentes «seguras, eficientes y sostenibles».

Por otra parte, el comunicado de OpenAI indica que Argentina está entrando en la era de la inteligencia artificial (IA) con un gran impulso, y que su adopción se ha «más que triplicado en el último año», con un mayor índice entre los adultos entre 18 y 34 años.

«Argentina también se encuentra entre los mejores países latinoamericanos para desarrolladores que utilizan las herramientas de OpenAI. Es un país que no solo utiliza IA, sino que la está desarrollando», agrega la empresa.

Según OpenAI, este impulso, sumado a un creciente ecosistema de desarrolladores, «hace de Argentina en el lugar ideal para construir la infraestructura que permita liberar todo su potencial».

Además, la empresa señala que también está analizando oportunidades para «impulsar la adopción de IA en todo el país, comenzando desde dentro del propio Gobierno».

«ChatGPT tiene el potencial de ayudar a los empleados del Gobierno argentino, así como a las instituciones administrativas y de investigación, a optimizar su trabajo diario, ahorrando costos y ofreciendo mejores servicios a los ciudadanos argentinos», asegura. EFE

