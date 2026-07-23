OpenAI lanza Health para que los usuarios de ChatGPT en EEUU gestionen su historial médico

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Nueva York, 23 jul (EFE).- OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, ha anunciado este jueves el lanzamiento de «Health», una nueva función que permite a los usuarios en Estados Unidos conectar su información de salud para que la plataforma los ayude a comprender y gestionar su historial médico.

A través de esta herramienta ChatGPT puede recurrir a la información conectada para comparar nuevos resultados con pruebas anteriores, resumir los cambios acontecidos desde la última cita médica o explorar cómo el sueño y la actividad se relacionan con la rutina diaria del paciente.

No obstante, OpenAI advierte que ChatGPT «no reemplaza la atención y el criterio de los profesionales médicos calificados» y anima a los usuarios a verificar la información importante con expertos.

En materia de ciberseguridad y privacidad, OpenAI enfatiza que la información médica conectada, los datos de Apple Health y las conversaciones que utilizan esta información no se utilizan para «entrenar» a sus modelos ni para «dirigir anuncios».

«Health» esta disponible a partir de hoy para los usuarios de ChatGPT mayores de 18 años que hayan iniciado sesión en Estados Unidos.

Los usuarios interesados pueden comenzar a utilizar la herramienta conectando sus registros médicos compatibles de sistemas hospitalarios de EE. UU., Apple Health, One Medical o Function Health directamente desde la barra lateral de ChatGPT.

En marzo, Microsoft avanzó el lanzamiento de su inteligencia artificial Copilot Health, un nuevo espacio digital «independiente» en el que los usuarios pueden preguntar sobre sus resultados de laboratorio e historiales médicos, buscar proveedores, analizar datos de relojes digitales y otras aplicaciones relacionadas con la salud. EFE

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