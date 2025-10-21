OpenAI lanza un navegador que permite usar la inteligencia artificial de ChatGPT en la web

1 minuto

Nueva York, 21 oct (EFE).- OpenAI lanzó este martes ChatGPT Atlas, un nuevo navegador que permite usar la inteligencia artificial (IA) de ChatGPT en la web para ofrecer una experiencia más personalizada y que competirá con Chrome de Google.

En una presentación virtual, el director ejecutivo de la empresa, Sam Altman, apuntó que este proyecto «aún está en su primera etapa» y que por el momento solo está disponible para los usuarios de macOS «en todo el mundo». EFE

syr/jco/ads