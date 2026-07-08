OpenAI lanzará el jueves su nueva serie de modelos de IA

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OpenAI, creador de ChatGPT, anunció el martes que su nueva y potente serie de modelos de inteligencia artificial estará disponible para el público a partir del jueves, después de que el gobierno de Estados Unidos aprobara, según diferentes medios, un lanzamiento más amplio de esta tecnología.

Los nuevos modelos GPT-5.6 de la compañía, así como otros sistemas avanzados de IA, entre ellos la serie Mythos de Anthropic, han suscitado preocupación por su supuesta capacidad sin precedentes para identificar vulnerabilidades en códigos informáticos que podrían ser explotadas por piratas informáticos.

Estas capacidades han despertado inquietudes en materia de seguridad nacional.

OpenAI informó a finales de junio que había concedido acceso anticipado a GPT-5.6 a un grupo limitado de socios de confianza radicados en Estados Unidos, a petición de Washington.

Los grandes modelos de lenguaje son la tecnología que sustenta los chatbots y muchas otras herramientas de inteligencia artificial, gracias a su capacidad para procesar enormes volúmenes de datos.

La serie GPT-5.6 se compone de tres niveles: Sol, el nuevo modelo insignia de la compañía; Terra, una versión intermedia para tareas cotidianas; y Luna, una opción rápida y de bajo costo.

«GPT-5.6 Sol, junto con Terra y Luna, se lanzará públicamente este jueves. Estamos ampliando ahora el acceso de vista previa a nivel mundial», dijo la empresa en una publicación en X, sin ofrecer más detalles.

El medio estadounidense Axios informó, citando a una fuente familiarizada con el asunto, que la administración del presidente Donald Trump dio luz verde al lanzamiento generalizado de GPT-5.6 tras una serie de pruebas técnicas y reuniones entre la empresa y funcionarios del gobierno.

AFP contactó a OpenAI, la Casa Blanca y el Departamento de Comercio de Estados Unidos para obtener comentarios sobre la información publicada por Axios.

– Restricciones de seguridad –

El anuncio se produce en un contexto similar al de Anthropic, principal rival de OpenAI y creadora del chatbot Claude.

La semana pasada, Anthropic anunció que comenzaría a restablecer el acceso a sus modelos más avanzados de IA, Fable 5 y Mythos 5, después de que Washington levantara una restricción sobre los lugares en los que podían ser desplegados.

Antes de la llegada de Mythos, la administración Trump defendía una regulación más flexible para las empresas de inteligencia artificial, con el objetivo de reforzar la posición de Estados Unidos frente a China en la carrera global por el liderazgo en IA.

El gobierno estadounidense está elaborando actualmente criterios para determinar qué modelos de inteligencia artificial estarán sujetos a nuevas restricciones de seguridad, en cumplimiento de una orden ejecutiva de la Casa Blanca.

OpenAI afirmó en junio que «no creemos que este tipo de proceso de acceso gubernamental deba convertirse en la norma a largo plazo», al considerar que limita el acceso a herramientas avanzadas para usuarios, empresas y otros actores que las necesitan.

La compañía añadió que trabaja con Washington para «desarrollar el marco de la orden ejecutiva sobre ciberseguridad y un proceso para futuros lanzamientos de modelos».

Una vez disponible de forma generalizada, Terra costará la mitad que su predecesor, GPT-5.5, según OpenAI, en un intento por atraer y retener clientes en medio de la intensa competencia con Anthropic y Google.

Tanto OpenAI como Anthropic han presentado de forma confidencial documentación para salir a bolsa ante los reguladores estadounidenses y aspiran a alcanzar valoraciones cercanas al billón de dólares.

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