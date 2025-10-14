OpenAI permitirá «contenido erótico» en ChatGPT a partir de diciembre

2 minutos

Nueva York, 14 oct (EFE).- Sam Altman ha anunciado este martes que su compañía, OpenAI, permitirá a partir de diciembre «contenido erótico» para los usuarios de ChatGPT que verifiquen su edad en la plataforma.

«En diciembre, a medida que implementemos el control de edad de forma más completa y como parte de nuestro principio de ‘tratar a los usuarios adultos como adultos’, permitiremos aún más, como contenido erótico para adultos verificados», ha escrito en su cuenta de X el director ejecutivo de la empresa.

No es la primera compañía de inteligencia artificial (IA) que ofrece este tipo de servicios, xAI, de Elon Musk, ya lanzó chatbots de IA -que aparecen como modelos de anime en la aplicación Grok- con los que se puede «coquetear».

A principios de este mes, OpenAI insinuó que permitiría a los desarrolladores crear aplicaciones para adultos en ChatGPT después de implementar la verificación de edad y los controles adecuados.

Además de la incorporación del contenido erótico, Altman ha dicho hoy que se lanzará una nueva versión de ChatGPT que «se asemeja más a lo que a la gente le gustaba de GPT4o (la versión anterior)».

«En unas semanas, planeamos lanzar una nueva versión de ChatGPT que permite a los usuarios tener una personalidad que se comporte de forma más parecida a la que a la gente le gustaba de 4o ¡esperamos que sea mejor!», explica Altman en su mensaje.

En este sentido, el empresario de 40 años ha declarado que la empresa ha hecho que ChatGPT fuera «bastante restrictivo para asegurarse de tener cuidado con los problemas de salud mental».

«Sabemos que esto lo hacía menos útil y agradable para muchos usuarios sin problemas de salud mental, pero dada la gravedad del problema, queríamos solucionarlo», ha señalado, y ha afirmado que la compañía ha podido «relajar las restricciones de forma segura en la mayoría de los casos». EFE

syr/icn