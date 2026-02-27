OpenAI recibirá inversiones por 110.000 millones de dólares

El pionero de la inteligencia artificial OpenAI anunció este viernes que completó una ronda de financiación récord de 110.000 millones de dólares con tres gigantes tecnológicos, lo que eleva su valoración total a 730.000 millones de dólares.

Amazon invirtió 50.000 millones de dólares en el creador de ChatGPT, mientras que el especialista en chips Nvidia y el japonés Softbank aportaron cada uno 30.000 millones.

OpenAI ya tiene previsto recibir nuevas inversiones para completar esta ronda de financiación.

Además de la inyección de capital, anunció alianzas estratégicas con Amazon, la mayor empresa de servicios en la nube, a través de su división AWS, y con Nvidia.

«SoftBank, Nvidia y Amazon son socios a largo plazo que comparten nuestra ambición de convertir el verdadero progreso científico en sistemas que brinden beneficios significativos a las personas a escala global», declaró OpenAI en un comunicado.

El desorbitado nivel de financiación refleja los elevados costes de la potencia informática y las persistentes dudas sobre si OpenAI y otras empresas de IA podrán generar ingresos suficientes para cubrir esos costos.

La inversión de Amazon comenzará con 15.000 millones de dólares, seguida de otros 35.000 millones en los próximos meses, siempre que se cumplan ciertas condiciones, según informaron las empresas.

ChatGPT cuenta actualmente con más de 900 millones de usuarios activos semanales y más de 50 millones de suscriptores de pago.

Enero y febrero se perfilan como los meses con mayor volumen de nuevas suscripciones en la historia de la plataforma, según la compañía.

Más de 9 millones de empresas pagan por usar ChatGPT para tareas laborales, mientras que su herramienta de desarrollo de software Codex ha triplicado el número de usuarios semanales desde principios de año, alcanzando los 1,6 millones, de acuerdo a datos de la compañía.

Estas cifras pretenden tranquilizar a los inversores más escépticos, que han cuestionado la capacidad de OpenAI para seguir el ritmo de sus enormes necesidades de inversión.

El anuncio se produce mientras Anthropic, el gran rival de OpenAI y fundado por exempleados de OpenAI, sigue ganando terreno y acaparando titulares gracias a sus prestigiosos modelos de IA Claude.

Gemini, el modelo de IA de Google, también se ha convertido en un potente competidor.

