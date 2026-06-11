OPEP produjo en mayo 18,8 milones de barriles diarios, un 34% menos que en febrero

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Viena, 11 jun (EFE).- La OPEP bombeó en mayo una media de 18,82 millones de barriles diarios (mbd) de crudo, en torno al 34 % menos respecto a la producción que tenía en febrero, antes de desatarse la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Unos 9,8 mbd de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) siguen quedando fuera del mercado, pese a que la mayoría de los socios de la región del Golfo Pérsico afectados por la crisis han conseguido en mayo recuperar algo de su producción perdida.

Estas cifras, calculadas por varios institutos independientes e incluidas en el informe mensual del grupo publicado este jueves, incluyen los 2,1 mbd que produjeron los Emiratos Árabes Unidos (EAU) el pasado mes, si bien el país se retiró de la organización el 1 de mayo.EFE

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