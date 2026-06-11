OPEP produjo en mayo 18,8 milones de barriles diarios, un 34 % menos que en febrero

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Viena, 11 jun (EFE).- La OPEP bombeó en mayo una media de 18,82 millones de barriles diarios (mbd) de crudo, en torno al 34 % menos respecto a la producción que tenía en febrero, antes de desatarse la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Unos 9,8 mbd de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) siguen quedando fuera del mercado, pese a que la mayoría de los socios de la región del Golfo Pérsico afectados por la crisis han conseguido en mayo recuperar algo de su producción perdida.

Estas cifras, calculadas por varios institutos independientes y recogidas en el informe mensual del grupo publicado este jueves, incluyen los 2,1 mbd que produjeron los Emiratos Árabes Unidos (EAU) el pasado mes, si bien el país se retiró de la organización el 1 de mayo.

Con respecto a abril, el retroceso fue de 177.000 barriles diarios (bd), principalmente debido a la caída intermensual de la producción de Irán en 546.000 bd, hasta los 2,3 mbd.

Arabia Saudí, de lejos el mayor productor del mundo, bombeó 6,9 mbd, 157.000 bd más que el mes anterior pero aún lejos de los cerca de 10 mbd que producía antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran el 28 de febrero pasado los primeros bombardeos contra Irán.

También Irak, Kuwait y los Emiratos consiguieron en mayo subidas modestas de su oferta, si bien fueron insuficientes para cumplir con las aumentadas cuotas de producción que el grupo acordó en los últimos meses.

La sostenida reducción de la oferta se vio reflejada en el precio del barril referencial de la OPEP -compuesto por doce calidades de crudo-, que en mayo se vendió a una media de 114 dólares, 5,5 % más que el promedio de abril.

Por otro lado, los diez ‘petroestados’ aliados de la OPEP, con Rusia a la cabeza, bombearon juntos 14,3 mbd en mayo, casi lo mismo que en abril, de forma que la producción total de la llamada alianza OPEP+ (OPEP y aliados) se situó en 33,13 mbd, frente a los 42,75 mbd producidos en febrero. EFE

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