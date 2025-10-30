Operación de la Policía brasileña contra banda informática con miembros en España

São Paulo, 30 oct (EFE).- La Policía Federal de Brasil lanzó este jueves una operación contra una banda de piratas informáticos que desvió más de 813 millones de reales de cuentas bancarias (unos 150 millones de dólares o 130 millones de euros) y varios de cuyos supuestos integrantes están en España.

El esquema criminal extrajo fondos de cuentas usadas por bancos para gestionar transferencias hechas por sus clientes a través del PIX, el popular sistema digital de pagos brasileño, informó la Policía Federal en un comunicado.

La banda accedió a las cuentas después de lanzar un ataque informático a una empresa de tecnología que prestaba servicios al sistema financiero, uno de los mayores jaqueos cibernéticos que se recuerdan en el país.

Los agentes buscan ejecutar 26 órdenes de prisión y 42 de búsqueda en once ciudades de siete diferentes estados brasileños, mientras que la Justicia ordenó el bloqueo de bienes de los sospechosos por valor de 640 millones de reales.

Parte de los miembros del grupo criminal se encuentra en el extranjero, por lo que participan en la operación las oficinas de Interpol en España, Portugal y Argentina, así como la brigada especializada en fraudes informáticos de la Policía Nacional española.

Los sospechosos se enfrentan a acusaciones por los delitos de invasión de dispositivo informático, robo mediante fraude electrónico y lavado de dinero. EFE

