Operación en Ucrania se salda con registros contra grupo ciberdelincuente ‘Black Basta’

2 minutos

Berlín, 15 ene (EFE).- La Fiscalía de Fráncfort (oeste alemán), informó este jueves de que una investigación contra el grupo de ciberdelincuentes ‘Black Basta’ se saldó con el registro de viviendas e incautación de pruebas en Ucrania, en un caso en el que se estima que los daños de la banda superan los cien millones de euros.

Coordinadas, las autoridades de Alemania, Países Bajos, Suiza y Reino Unido, realizaron registros en «las viviendas de dos acusados» en las regiones ucranianas de Leópolis y de Ivano-Frankivsk, donde los agentes se incautaron de «material probatorio», indicó la Fiscalía de Fráncfort en un comunicado.

«Las medidas contra estos acusados han sido llevadas a cabo por la ciberpolicía ucraniana, la Policía Nacional de Ucrania, y la Fiscalía General de Ucrania», precisó el comunicado.

Los registros e incautaciones se produjeron en viviendas de dos acusados de realizar una práctica llamada ‘hash-cracking’, en la que los ciberdelincuentes tratan de acceder a cuentas a través de sistemáticos cálculos de la clave que protege dichas cuentas para causar daños a sus propietarios.

En el marco de esta investigación se ha identificado al cabecilla del grupo ‘Black Basta’, «un ciudadano ruso» contra el que pesa una orden de detención, precisó la fiscalía.

Los daños causados por ‘Black Basta’ están estimados en más de cien millones de euros, pues las autoridades estiman perjuicios con «una cifra de tres dígitos en millones».

Sólo en Alemania, la cifra asciende a 20 millones de euros, según los cálculos de las autoridades germanas. EFE

smm/egw/jgb