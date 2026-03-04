Operador de la Bolsa surcoreana pausa la negociación de dos indicadores por fuertes caídas

Seúl, 4 mar (EFE).- El operador de la Bolsa de Seúl suspendió este miércoles durante 20 minutos la negociación de su principal índice, el Kospi, y del indicador Kosdaq, con gran peso de las empresas tecnológicas, ante las fuertes caídas registradas por la escalada del conflicto en Oriente Medio y la incertidumbre energética.

En torno a las 11:20 hora local (02:20 GMT), cuando se suspendió la negociación, el Kospi acumulaba una bajada de más del 8 %, tras desplomarse el martes un 7,24 %, según recoge la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Sobre las 14:15 hora local (05:15 GMT), ya retomada la negociación, el índice registraba una caída superior al 9 %, mientras el Kosdaq se desplomaba casi un 12 %. EFE

