Operador de la Bolsa surcoreana pausa la negociación de dos indicadores por fuertes caídas

Seúl, 4 mar (EFE).- El operador de la Bolsa de Seúl suspendió este miércoles durante 20 minutos la negociación de su principal índice, el Kospi, y del indicador Kosdaq, con gran peso de las empresas tecnológicas, ante las fuertes caídas registradas por la escalada del conflicto en Oriente Medio y la incertidumbre energética.

En torno a las 11:20 hora local (02:20 GMT), cuando se suspendió la negociación, el Kospi acumulaba una bajada de más del 8 %, tras desplomarse el martes un 7,24 %, según recoge la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Sobre las 14:15 hora local (05:15 GMT), ya retomada la negociación, el índice registraba una caída superior al 9 %, mientras el Kosdaq se desplomaba casi un 12 %.

Con algo más de una hora de negociación antes del cierre, las caídas eran generalizadas entre las principales firmas surcoreanas.

En el sector de semiconductores, el valor de referencia local, Samsung Electronics, caía más de un 9 %, y su principal competidor, SK Hynix, bajaba casi un 7 %.

El fabricante de vehículos Hyundai se desplomaba más de un 14 %, y su empresa hermana Kia lo hacía un 12 %.

El astillero Hanwha Ocean, además, caía más de un 16 %; la energética Doosan Enerbility bajaba casi un 15 %; y la firma de defensa Hanwha Aerospace se dejaba más de un 6,5 %.

El parqué surcoreano sigue en bajada desde su hundimiento de la sesión previa, ante la creciente tensión en Oriente Medio que ha desatado incertidumbre geopolítica y un repunte de los precios del crudo en parte por la interrupción de tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, lugar de tránsito para petroleras y gasistas.

Ante este escenario, Corea del Sur señaló que está adoptando medidas para asegurar el suministro energético, dado que depende en gran medida de las importaciones de petróleo y gas natural licuado (GNL) procedentes de la región. EFE

