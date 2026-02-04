Operador hongkonés de puertos anuncia arbitraje contra Panamá por anulación de concesión

1 minuto

Ciudad de Panamá, 3 feb (EFE).- La empresa Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison, informó este martes del comienzo de un proceso de arbitraje contra la República de Panamá, después de que el Supremo panameño declara la semana pasada «inconstitucional» el contrato de concesión que poseía sobre dos puertos situados en los alrededores del Canal interoceánico.

El inicio del arbitraje se produce tras una «campaña» del Estado panameño «dirigida específicamente contra PPC y su contrato de concesión, a través de un año marcado por una serie de acciones abruptas por parte del Estado panameño, que culminaron en daños graves y daños adicionales inminentes a PPC, mientras que no se han dirigido contra contratos similares en el sector portuario», señala en un comunicado la compañía.EFE

