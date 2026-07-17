Operadora venezolana restablece conectividad en región devastada por los terremotos

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Caracas, 17 jul (EFE).- La empresa de telefonía Digitel anunció este viernes que restableció la conectividad en el estado venezolano de La Guaira, el más afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio, al tiempo que anunció beneficios especiales de comunicación y capacidades adicionales en su infraestructura para fortalecer el servicio en la región.

«Recuperar la conectividad en La Guaira significó mucho más que restablecer un servicio. Significó ayudar a que las familias volvieran a comunicarse, que los comercios retomaran sus actividades y que las comunidades recuperaran una herramienta fundamental para su día a día», señaló el presidente de Digitel, Luis Bernardo Pérez, citado en nota de prensa.

Tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, la compañía desplegó una serie de medidas como la disponibilidad gratis de llamadas y mensajes de texto, puntos de acceso wi-fi, estaciones de carga, así como la habilitación de mensajería satelital mediante Starlink Mobile y la incorporación de conectividad satelital para fortalecer la recuperación de la infraestructura de telecomunicaciones en el estado.

La empresa incorporó licencias temporales que permitieron ampliar 2,6 MHz en la banda de 900 MHz para LTE (Evolución a Largo Plazo, en inglés) en las estaciones de La Guaira.

Esta medida, explicó Digitel, hizo posible extender el uso de la tecnología de ‘carrier aggregation’, pasando de 5 MHZ a 7,6 MHz, «lo que se traduce en mayores recursos de espectros disponible para los usuarios del estado y una mejor capacidad para responder a la demanda de conectividad registrada durante y después de la contingencia».

Los sismos afectaron la señal de telefonía y datos de internet en La Guaira, donde ha habido zonas en las que no se puede realizar ningún tipo de contacto a través de teléfonos.

El jueves, Movistar Venezuela aseguró que completó su ruta tecnológica para conectar el estado La Guaira, con 52 estaciones operativas, nueve de ellas con Starlink.

El doble terremoto ha dejado unos 4.930 fallecidos, de acuerdo al último boletín publicado el jueves. EFE

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