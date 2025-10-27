Operadores de pipas de agua bloquean calles en México tras intervención de tomas y pozos

Ciudad de México, 27 oct (EFE).- Operadores de camiones cisterna que se dedican al transporte de agua en el Estado de México, vecino a la capital, cerraron avenidas en varios municipios de la entidad en protesta por la intervención de más de 160 pozos y tomas de agua relacionados con la extracción, sobreexplotación, distribución, acaparamiento y venta ilegal del vital líquido.

Desde tempranas horas, los manifestantes bloquearon los accesos en calles de los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Texcoco, lo cual provocó caos vial y que miles de conductores quedaran varados en el camino.

El viernes, autoridades del Estado de México de manera simultánea intervinieron 160 pozos y tomas de agua en 48 municipios de la entidad, los cuales, según la Fiscalía estatal estaban relacionados con la extracción, sobreexplotación, distribución, acaparamiento y venta ilegal del líquido.

Además de la intervención de los pozos, se aseguraron más de 250 pipas y transportes de agua, incluyendo tipo tráiler, por su probable relación con actividades ilícitas de acaparamiento, distribución y venta de agua potable, según informó la Fiscalía.

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó que durante su gira del fin de semana por el Estado de México, fue abordada por los piperos y se acordó que Delfina Gómez, gobernadora de este estado, será quien los atienda.

“Nos detuvieron para decirnos que ellos sí tenían permiso, entonces estaba la gobernadora (Delfina Gómez), planteó que los iba a recibir el día de hoy y le pedí a Conagua (Comisión Nacional del Agua) que estuviera cerca del gobierno del Estado de México, para poder proporcionar cualquier información”, dijo.

Sin embargo, los manifestantes aseguraron que no levantarán los bloqueos hasta que sus dirigentes logren un acuerdo con las autoridades.

En paralelo, el Gobierno del Estado de México confirmó denuncias penales por el comercio ilícito del agua en la entidad.

Entre los municipios afectados por este delito se encuentran Valle del Bravo, Chalco, Lerma, Naucalpan, Teotihuacán, Texcoco, Toluca, Tultepec o San Martín de las Pirámides. EFE

