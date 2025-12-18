Operadores uruguayos ven mayor potencial de crecimiento en turistas de Argentina y Brasil

Montevideo, 18 dic (EFE).- Los operadores turísticos uruguayos ven mayor potencial de crecimiento en la llegada de turistas argentinos y brasileños, al tiempo que también estiman una subida en la llegada de visitantes desde la Unión Europea.

Así lo indica la encuesta ‘El turismo como motor de desarrollo económico y social del Uruguay’, llevada a cabo por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) junto a la Cámara Uruguaya de Turismo.

Del total de encuestados, que corresponden a 12 departamentos (provincias) del país sudamericano, el 65 % tiene una perspectiva entre optimista y muy optimista para sector turístico, un 27 % tiene una visión neutral sobre el tema y solo el 6 % tiene una mirada pesimista para el futuro.

Asimismo, estiman que el 85 % de los turistas con mayor potencial de crecimiento serán de origen argentino, mientras que el 73 % serán de origen brasileño. Más abajo, un 27 % serán de la Unión Europea y un 10 % de Paraguay.

La mayor parte de los operadores prevé que el tipo de turista con mayor potencial de crecimiento será aquel que tenga como destino Uruguay para hacer un viaje en familia. Así lo manifestó el 75 %.

Mientras tanto, un 51 % ve potencial en la llegada de turistas premium y un 36 % en la de jubilados.

La proyección de este crecimiento está basada en cuatro factores que determinaron el ingreso de turistas extranjeros no residentes a Uruguay en los últimos diez años: la actividad económica argentina, el salario argentino en dólares, el tipo de cambio real entre Argentina y Uruguay y el tipo de cambio real entre Brasil y Uruguay.

Se estima que, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, más de 1.424.000 extranjeros no residentes llegarían a Uruguay, lo que representaría la segunda mejor temporada de la historia. La primera fue entre 2017 y 2018, con la llegada de 1.577.000.

El crecimiento proyectado representa un 5 % más del registrado en la temporada anterior (2024-2025), según Ceres.

Pese a esto, se estima que los extranjeros gastarán un 27 % menos que en la temporada de 2016 y 2017. «Esto muestra que si bien vendrían los mismos turistas, gastarían significativamente menos en términos reales: tarifas ceden mientras costos suben», concluye el estudio. EFE

