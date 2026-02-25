Operativo contra El Mencho deja pérdidas de 116 millones de dólares a comercios mexicanos

2 minutos

Ciudad de México, 25 feb (EFE).- La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) estimó pérdidas preliminares de entre 1.500 y 2.000 millones de pesos (unos 87,47 a 116 millones de dólares) derivadas del operativo en el que resultó abatido El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación el fin de semana.

“Con prudencia, quisiera presentar estimaciones preliminares de pérdidas entre 1.500 y 2.000 millones de pesos”, dijo en una conferencia de prensa Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur.

El directivo aseveró que los hechos violentos, bloqueos de carreteras, incendios de vehículos y cierres preventivos impactaron a alrededor de un millón de negocios en México, donde laboran 4,8 millones de personas.

El dirigente empresarial advirtió que la inseguridad afecta directamente la actividad económica cotidiana y la estabilidad laboral en el país.

De la Torre precisó que el impacto del operativo federal del 22 de febrero, donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se percibió en 24 de las 32 estados del país.

Explicó que, además de daños directos, miles de establecimientos optaron por cerrar temporalmente para proteger a trabajadores y clientes debido al clima de incertidumbre generado por la violencia vinculada al CJNG.

Además, señaló que, incluso en zonas sin incidentes directos, los negocios enfrentan pérdidas por suspensión de actividades, cancelación de rutas de distribución, reducción de horarios y menor flujo de clientes.

Inseguridad obliga a más protección

El líder de la Concanaco aseguró que la inseguridad que se vive en el país ha llevado a las empresas a incrementar su gasto para protegerse.

Anualmente, dijo, el costo total por inseguridad y delito en las unidades económicas asciende a unos 124.000 millones de pesos (7.229 millones de dólares) anuales, de los cuales “54 % es representado en gasto preventivo y 46 % es en pérdidas directas”.

De la Torre explicó que la extorsión representa una de las principales amenazas para los negocios, al generar presiones que afectan la operación diaria.

Sin embargo, señaló que las acciones del Gobierno mexicano, como el combate a la extorsión y al narcotráfico, van a “generar frutos” en el corto y mediano plazo. EFE

csr/rod