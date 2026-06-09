Operativo en Brasil desarticula una red de funcionarios públicos vinculados al PCC

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São Paulo, 9 jun (EFE).- El Ministerio Público del Estado de São Paulo desplegó este martes un operativo en el que se detuvo a tres personas que cumplían funciones en el ámbito público, acusadas de cooperar con la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC).

El operativo Infiltrados, como fue bautizada la acción, fue llevada a cabo por el Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado (GAECO), y busca desarticular nuevos focos de corrupción, extorsión, violación de secreto oficial y la infiltración de miembros del crimen organizado en las propias instituciones de Justicia.

Las autoridades judiciales ejecutaron tres órdenes de prisión temporal, entre los que se encuentran un jefe de investigaciones de la Delegación de Investigación de Estupefacientes de Campinas, un municipio del estado de São Paulo; un expolicía civil, expulsado de la fuerza años atrás por practicar secuestros extorsivos, y un abogado que fue becario del Ministerio Público.

De acuerdo con la información oficial, la operación de este martes es un desdoblamiento de otros operativos lanzados en el segundo semestre de 2025, que permitieron frustrar un atentado planificado por el PCC contra la vida de un fiscal del GAECO llamado Amauri Silveira Filho.

El avance de las investigaciones reveló que, una semana antes de que se ejecutara el operativo de 2025 para desmantelar el complot, uno de los delincuentes directamente encargados de ejecutar al fiscal se reunió en secreto con el entonces jefe de investigadores en Campinas.

El GAECO incautó videos que comprueban este encuentro y, según el comunicado, analiza la información confidencial y sensible que el jefe policial habría filtrado a la banda criminal.

El segundo foco de los operativos del año pasado destapó un esquema de chantaje institucional, en el que los investigadores descubrieron que un miembro de alto rango del PCC estaba siendo víctima de extorsión por parte de un sujeto que manejaba información privilegiada.

Se determinó que el responsable del chantaje era un estudiante de abogacía que se había infiltrado deliberadamente como pasante en una de las fiscalías de Campinas meses atrás.

Valiéndose de sus credenciales para acceder a los sistemas internos y bases de datos de la institución, el becario, con la colaboración de otros funcionarios, identificaba a criminales con alta capacidad financiera para exigirles sumas de dinero a cambio de protección ante futuras investigaciones.EFE

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