Operativo en Paraguay deja un muerto, detenidos y 70 toneladas de marihuana incautadas

Asunción, 3 dic (EFE).- Un hombre fue abatido y cinco personas quedaron detenidas tras un enfrentamiento entre un presunto grupo de narcotraficantes y las fuerzas de seguridad de Paraguay que realizaron una operación en el departamento de Canindeyú (norte), en el que interceptaron una caravana de 19 vehículos que transportaba al menos 70 toneladas de marihuana, informaron este miércoles fuentes oficiales.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) indicó en un comunicado que, en coordinación con militares del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), desarrollaron esta madrugada local un operativo que permitió «desarticular un convoy narco» que se desplazaba por carretera desde el municipio de Curuguaty, con destino a la ciudad fronteriza con Brasil de Saltos del Guairá.

Los agentes de seguridad interceptaron la caravana de vehículos en una vía cercana a Saltos del Guairá, donde se produjo «un intercambio de disparos», luego de que los sospechosos intentaran huir.

El enfrentamiento dejó un hombre fallecido «perteneciente al grupo criminal», señaló la Senad.

La entidad antidrogas aseguró que tras el choque de disparos fueron detenidas cinco personas, de las cuales una resultó herida y está recibiendo atención médica.

Resaltó que no hubo heridos entre los agentes de la Senad ni entre los militares del CODI.

La caravana estaba compuesta por 14 camionetas, tres camiones y dos automóviles que estaban cargados con paquetes de marihuana, añadió la fuente.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa informó que aproximadamente se incautaron 70 toneladas de marihuana.

Por su parte, el titular de la Senad, Jalil Rachid, aseguró en declaraciones a la radio ABC Cardinal que «estas grandes cantidades» de marihuana «van al mercado brasileño».

Rachid relató que antes del operativo se realizó un trabajo de inteligencia tras recibir información de que «se estaba acopiando una gran cantidad de marihuana en una zona».

El jefe de la Senad presume que el cargamento pertenece a «varios grupos» criminales, al señalar que los paquetes del estupefaciente estaban «embalados con un color distinto».EFE

