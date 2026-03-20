Operativo masivo rescata a más de 300 perros y gatos en el condado de Los Ángeles

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(Actualiza con el número de animales rescatados tras la precisión del Departamento de Control y Cuidado de Animales del condado de Los Ángeles)

Los Ángeles (EE.UU.), 20 mar (EFE).- Más de 300 perros y gatos fueron rescatados este viernes por autoridades del condado de Los Ángeles en un operativo masivo de cuidado animal.

En su declaración inicial, las autoridades estimaron que se rescatarían alrededor de 700 perros y gatos, aunque posteriormente el Departamento de Control y Cuidado de Animales del condado de Los Ángeles (DACC) informó en otro comunicado que la cifra podría ser cercana a los 300.

«Tras tener acceso completo a la propiedad y realizar una evaluación exhaustiva in situ, el número de animales recuperados asciende ahora a 250 perros y 66 gatos. Esta cifra se mantiene como preliminar mientras continúan las evaluaciones y la documentación», actualizó el DACC en el escrito publicado en redes sociales.

La operación comenzó alrededor de las 7:00 hora local en una vivienda en la comunidad de Lake Hughes, y contó con más de 70 empleados de control y cuidado de animales.

Los animales se encontraban bajo la custodia de Christine De Anda, de la organización de rescate animal Rock N Pawz, que en su página web se describe como una asociación sin fines de lucro dedicada al rescate de animales.

Un portavoz de la fiscalía del condado de Los Ángeles indicó al medio Los Angeles Times que la orden judicial y el rescate masivo se desencadenaron a raíz de una investigación sobre denuncias de crueldad animal en las instalaciones, incluidos incidentes de negligencia y hacinamiento. No se han efectuado detenciones ni presentado cargos.

Según el comunicado del DACC, los animales estaban siendo clasificados y revisados por personal veterinario en el lugar del incidente para ser trasladados a hospitales, en caso de necesitarlo, o a centros de atención animal del condado.

«Estamos solicitando urgentemente ayuda pública para apoyar el rescate y rehabilitación de estos perros y gatos», dijo en el primer comunicado la directora del DACC, Marcia Mayeda.

En 2006, el DACC rescató a más de 350 chihuahuas de una vivienda. En 2017, la agencia también rescató a más de 100 serpientes y reptiles venenosos de un caso de acumulación compulsiva de animales y ese mismo año, descubrió más de 7000 aves durante una investigación sobre peleas de gallos.

Según la agencia, también ha rescatado hasta 1000 animales, como caballos y ganado, durante incendios forestales anteriores. EFE

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