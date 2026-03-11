Operativo policial contra Ayuntamiento de Mersin, en Turquía, gobernado por la oposición

Ankara, 11 mar (EFE).- La Policía turca lanzó este miércoles un operativo contra el Ayuntamiento metropolitano de Mersin, situado en el sureste del país y gobernado por el principal partido de la oposición, el socialdemócrata CHP, por presuntas “irregularidades en licitaciones y sobornos”.

La operación se produce cuando está a punto de comenzar la tercera audiencia del juicio por supuesta corrupción en el Ayuntamiento de Estambul, en el que la Fiscalía solicita hasta 2.352 años de prisión para el destituido alcalde y candidato presidencial del CHP, Ekrem Imamoglu.

Según informó la prensa local, varios empleados municipales fueron detenidos hoy en Mersin, entre ellos, Dogukan Uyan, jefe de la oficina del alcalde, Vahap Secer.

Hasta el momento no se ha emitido ninguna declaración oficial sobre el operativo.

Sin embargo, el diario independiente ‘Cumhuriyet’ señaló que por ahora no existe una orden de detención contra el propio alcalde Secer, quien además es presidente en funciones de la Unión de Municipios de Turquía (UMT).

Con cerca de dos millones de habitantes, Mersin es la undécima zona metropolitana más grande de Turquía.

El Partido Republicano del Pueblo (CHP) ganó las elecciones locales el 31 de marzo de 2024, con un 37,8 % y obtuvo alcaldías en 14 ciudades metropolitanas y 21 provincias, incluidas Ankara y Estambul.

A mediados de marzo de 2025, Imamoglu fue detenido por supuestos actos de corrupción.

Acusaciones similares llevaron a otras operaciones contra numerosos municipios gobernados por el CHP, con la detención de varios alcaldes opositores.

Mientras que la policía actuaba contra el Ayuntamiento de Mersin hoy, hubo otro operativo en Dösemealti, en la provincia de Antalya, donde fueron detenidos 22 empleados municipales.

En julio del año pasado, el alcalde metropolitano de Antalya, el socialdemócrata Muhittin Böcek, también fue detenido por supuesta corrupción financiera y sobornos.

El CHP sostiene que todas estas operaciones tienen motivaciones políticas y buscan impedir su victoria en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. EFE

