Oposición agradece «el acompañamiento» de EE.UU. para una transición política en Venezuela

Compartir

3 minutos

Caracas, 1 ago (EFE).- La oposición que inició un proceso de diálogo -impulsado por Washington- con el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este sábado a Estados Unidos y a su secretario de Estado, Marco Rubio, por «el acompañamiento» para lograr una transición política en el país suramericano.

En un comunicado, la líder de la delegación opositora, la exdiputada Dinorah Figuera, informó del comienzo del «proceso de diálogo para la transición democrática de Venezuela y la atención a las víctimas» del reciente doble terremoto, luego de haber conversado por teléfono con el jefe del grupo oficialista, Jorge Rodríguez, también presidente del Parlamento y hermano de la mandataria.

Según la opositora, este inicio «marca un nuevo capítulo en la lucha por construir un futuro digno para todos los venezolanos».

«Agradecemos a los Estados Unidos y al secretario de Estado, Marco Rubio, por el acompañamiento a la transición en Venezuela», expresó.

Figuera señaló, al igual que el jefe negociador del chavismo, que acordaron celebrar una primera reunión presencial la próxima semana en Caracas, sin precisar el día ni el lugar exacto, durante la que tienen previsto conversar sobre la atención a las víctimas de los sismos, el «fortalecimiento de la democracia» y «derechos y garantías políticas».

Figuera, cabeza de otros exlegisladores que defienden la vigencia de la Asamblea Nacional (AN) elegida en 2015 y que estuvo controlada por la oposición, estará acompañada por los exdiputados Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara.

Además, anunció una comisión de apoyo integrada por los exparlamentarios Macario González, Desiree Barboza, Julio César Moreno y Elimar Díaz.

Por su parte, la delegación del Gobierno venezolano estará conformada por la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza, además de Rodríguez, quien la preside.

El diálogo, que se suma a un largo historial de procesos entre ambos sectores, comienza tras poco más de dos meses desde que el sector mayoritario de la oposición y sus líderes, María Corina Machado y Edmundo González, propusieran una negociación «seria» con el Gobierno y con el acompañamiento de EE.UU. para «restaurar la democracia» a través de una elección presidencial «libre, transparente y soberana».

Sin embargo, estas nuevas conversaciones inician sin la premio Nobel de la paz, quien el pasado fin de semana aseguró en un comunicado, firmado con González, que no participó en su «diseño, construcción y funcionamiento».

Ambos dijeron que no serán «obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales», aunque aclararon que la evaluarán «con base en logros concretos y verificables», entre los que mencionaron «la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusiones» y «un cronograma electoral presidencial oportuno». EFE

csm/seo