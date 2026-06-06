Oposición armenia advierte a Pashinián que acuerdos con Azerbaiyán pueden ser renegociados

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Ereván, 6 jun (EFE).- La opositora Alianza Armenia advirtió en vísperas de las elecciones legislativas del domingo que todo acuerdo firmado con Azerbaiyán por el actual primer ministro del país caucásico, Nikol Pashinián, puede ser renegociado.

«Ningún documento previamente rubricado o firmado con Azerbaiyán tiene carácter obligatorio y puede ser objeto de negociación. Incluso un documento firmado puede renegociarse», comentó a EFE el diputado y candidato opositor Artur Jachatrián.

Marioneta de Azerbaiyán

Además, añadió que el ansiado tratado de paz con Azerbaiyán, que se hizo en 2023 con el control de la región de Nagorno Karabaj, puede ser que, en realidad, nunca se firme, ya que sus demandas «siempre aumentan».

«¿Y si el Tribunal Constitucional dice que ese acuerdo contradice la Constitución armenia? ¿Qué hará entonces Pashinián?», señaló.

A su vez, acusó al primer ministro de ser «una marioneta de Azerbaiyán como cuando fue disuelto el Grupo de Minsk de la OSCE a petición de Bakú».

«Y después Pashinián nos vino con el cuento de que esa plataforma ya no nos hacía falta (…) Le han dicho: ‘Harás esto, de lo contrario no te permitiremos seguir siendo el líder de Armenia'», comentó.

En su opinión, «solo un ejército fuerte puede garantizar la seguridad» para ser un Estado «orgulloso y digno de respeto» y no «una pequeña pelota de tenis con la que las grandes potencias juegan a la geopolítica».

«Hay que mantener contactos con todos y ser capaz de tener relaciones de calidad y mutuamente beneficiosas, tal como las teníamos hace 20 años», subrayó.

Añadió: «También con Turquía y Azerbaiyán, pero no a costa de nuestra dignidad nacional y nuestros derechos, ni a costa de nuestras reivindicaciones e intereses vitales».

Un ejército fuerte y estabilidad económica

«Pashinián dice que el ejército no debe ser el principal garante de nuestra seguridad para que no suframos bajas. La historia mundial demuestra que sólo un ejército fuerte puede garantizar tu seguridad», señaló.

Jachatrián subrayó que en caso de gobernar la Alianza Armenia garantizará la seguridad y estabilidad de la nación caucásica, que afronta el domingo unas cruciales elecciones en las que Pashinián en el poder desde 2018, busca la reelección con el apoyo de EE.UU. y la Unión Europea y la oposición del Kremlin.

«Lo primero que haremos es un plan económico, porque las actuales autoridades llevan ocho años gobernando y no he visto ningún programa económico ni ninguna estrategia económica de largo plazo», sostuvo.

Jachatrián aseguró que el período de gobierno del expresidente y líder de su formación política, Robert Kocharián (1998-2008), fue una etapa de estabilidad y crecimiento para Armenia pese al latente conflicto por el control de la región de Nagorno Karabaj con la vecina Azerbaiyán.

«Aquellos fueron los años más tranquilos en las fronteras, nunca tuvimos bajas. Comparen las bajas que tuvimos en Artsaj (nombre armenio de Nagorno Karabaj) y en las fronteras desde 1998 hasta 2008, con las de Pashinián desde 2018 hasta hoy», señaló.

Según el opositor, durante esa época el país registró un crecimiento económico medio superior al 10%, por lo cual el Banco Mundial llegó a referirse a Armenia como el «Tigre del Cáucaso».

Alianza Armenia, sostuvo, «es el partido político que construyó el Estado y contribuyó a la independencia, que cuenta con una estructura sólida e institucional, a diferencia de otros partidos que pueden crearse para unas elecciones o, por ejemplo, en torno a una sola persona».

En ese sentido, señaló que el gobernante Contrato Civil responde por completo a Pashinián y si este «dice que está cansado y se va» la formación política «no seguirá existiendo».

Los sondeos sitúan al gobernante Contrato Civil como primera fuerza con aproximadamente un 30 % de intención de voto, mientras que la oposición concurre fragmentada entre varias fuerzas políticas.

Encuestas recientes otorgan a la Alianza Armenia entre un 3% y 4% de intención de voto, posicionándola en tercer lugar tras el partido gobernante y el bloque opositor Armenia Fuerte, liderada por el empresario ruso-armenio Samvel Karapetián.EFE

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