Oposición asegura que rescisión con Cardama es un ataque a lo hecho por Lacalle Pou

Montevideo, 13 feb (EFE).- La oposición uruguaya criticó este viernes al Gobierno después de que el presidente, Yamandú Orsi, anunciara la rescisión del contrato con el astillero español Cardama y aseguró que el objetivo es destruir lo hecho durante la gestión de Luis Lacalle Pou (2020-2025).

«La decisión de rescisión estaba tomada desde el inicio y es por una sola razón: POLÍTICA. El objetivo es destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou», indicó en su cuenta de la red social X el senador del Partido Nacional Javier García, que fue ministro de Defensa en el período 2020-2024.

En ese sentido, añadió que el actual Gobierno «no tiene rumbo», sino que tiene «ánimo de romper».

«No hay agenda positiva, solo negativa. Esta decisión POLÍTICA, confesada por la propia ministra ayer, nos deja sin patrulleras oceánicas, va a costarnos carísimo por la demanda internacional que vendrá y afecta la credibilidad jurídica del país», subrayó.

Por su parte, el presidente del Partido Nacional y excandidato presidencial, Álvaro Delgado, calificó de irresponsable lo hecho por el Gobierno.

«Para justificar su ataque contra el gobierno de coalición, exponen a todos los uruguayos a un juicio internacional y dejan al país sin las patrullas necesarias para vigilar nuestras aguas. Si se pierde el juicio, lo paga la gente. Una penosa decisión, con fines exclusivamente políticos, que va contra los intereses de Uruguay», indicó.

El Gobierno de Uruguay decidió rescindir al contrato firmado en 2023 con el astillero español Cardama para lo construcción de dos buques de patrulla océanica (OPV) «por incumplimientos graves» e iniciará acciones legales por daños y perjuicios.

Así lo indicó este viernes el presidente Orsi en una conferencia de prensa después de finalizar el primer Consejo de Ministros del año 2026.

Anunció además que Uruguay también iniciará acciones «para recuperar el patrimonio» del Estado y trabajará para adquirir las patrulleras oceánicas.

El Ministerio de Defensa de Uruguay, bajo la Administración del expresidente Luis Lacalle Pou, firmó el 15 de diciembre de 2023 el contrato de compra a Cardama de dos buques de patrulla oceánica por 92 millones de dólares.

No obstante, el pasado 22 de octubre el Gobierno encabezado por Orsi anunció su voluntad de rescindir ese contrato tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo, después de comprobar que la empresa EuroCommerce -que debía ofrecer el aval- se encontraba en proceso de liquidación.

El mandatario afirmó entonces que existían indicios de «una estafa o un fraude al Estado uruguayo» y ordenó iniciar acciones judiciales. Dos días después, el Gobierno presentó una denuncia ante la justicia penal, que luego amplió. EFE

