Oposición bielorrusa abre sede en Kiev y empieza una nueva era de relaciones con Ucrania

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Kiev, 27 may (EFE).- La líder opositora de Bielorrusia Svetlana Tijanóvskaya anunció este miércoles la apertura en Kiev de una representación de la estructura política alternativa al Gobierno del presidente Alexandr Lukashenko que junto con otros activistas prodemocracia creó fuera del país tras su exilio en 2020.

La apertura de la llamada ‘Misión de la Bielorrusia Democrática’ en Ucrania se produce en medio del primer viaje a Ucrania de Tijanóvskaya, que fue recibida este martes por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

La visita y la apertura de la sede marcan el comienzo de una nueva era en las relaciones entre Kiev y la oposición bielorrusa, con la que la administración de Zelenski se había mostrado distante hasta ahora, al considerar que no se había implicado lo suficiente en hacer campaña contra la agresión militar llevada a cabo por Rusia contra Ucrania con apoyo del Estado bielorruso presidido por Lukashenko.

“Este es un paso importante hacia una cooperación más fuerte y sistemática entre la Bielorrusia democrática y Ucrania”, dijo Tijanóvskaya en X sobre la apertura de la ‘misión’, en la que Ucrania estuvo representada por el viceministro de Exteriores Yevguen Perebinis.

Desde el comienzo de la guerra, Kiev ha reprochado a los sectores más influyentes de las oposiciones rusa y bielorrusa que no den más importancia en su agenda a rechazar la guerra contra Ucrania.

El asesor de la oficina presidencial ucraniana Mijailo Podoliak dijo en 2023 que no tenía sentido cooperar con la oposición bielorrusa por su falta de “acciones claras contra la guerra”, y un miembro del autoproclamado Gobierno en el exilio de Tijanóvskaya dijo que Kiev había vetado la participación de la opositora en actos conjuntos con líderes de países vecinos que la apoyaban.

“Debemos hacer más para apoyar a Ucrania: políticamente, en el campo de la información, mediante la cooperación con las autoridades ucranianas, estando al lado de los voluntarios y combatientes bielorrusos (que luchan con el Ejército ucraniano) y apoyando a los bielorrusos que viven en Ucrania”, escribió la opositora en su mensaje sobre la apertura de la sede en Kiev, respondiendo a las quejas expresadas por los ucranianos en otras fases de la guerra.

El acercamiento de Zelenski a Tijanóvskaya tiene lugar después de que el presidente ucraniano advirtiera de supuestas presiones del líder del Kremlin, Vladímir Putin, a Lukashenko para que Minsk se implique más en la guerra de Ucrania del lado ruso.

Kiev está reforzando toda su frontera con Bielorrusia para prevenir nuevos ataques desde territorio bielorruso contra Ucrania, y el jefe de las fuerzas de drones ucranianas, Robert Brovdi, ha declarado que tiene identificados 500 objetivos potenciales en Bielorrusia en caso de acciones hostiles desde allí.

Lukashenko ha negado cualquier plan para atacar a Ucrania desde suelo bielorruso.

El Ejército bielorruso no ha participado directamente en la guerra, pero Minsk permitió a Rusia invadir el norte de Ucrania desde territorio bielorruso al comienzo de la agresión militar rusa. EFE

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