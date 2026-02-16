Oposición brasileña anuncia acciones legales contra Lula por homenaje en Carnaval de Río

São Paulo, 16 feb (EFE).- La oposición brasileña anunció este lunes que emprenderá acciones legales contra el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, por supuestamente utilizar el homenaje de la escuela de samba Académicos de Niterói como una plataforma de propaganda electoral anticipada financiada con recursos públicos.

La presentación fue objeto de polémica desde su anuncio debido a que se produce antes del inicio oficial de la campaña electoral, a menos de ocho meses de las próximas elecciones presidenciales en el país, en las que Lula buscará su cuarto mandato presidencial.

El desfile contó con una estatua de 18 metros del mandatario, repasó la vida del líder progresista, desde su nacimiento en el empobrecido nordeste brasileño y las dificultades que enfrentó en la infancia hasta su consolidación como dirigente sindical y su elección como el primer presidente obrero de Brasil.

Flávio Bolsonaro, hijo del líder ultraderechista y precandidato a presidente, indicó en sus redes sociales que denunciará «rapidamente» ante la Justicia Electoral «los crímenes» cometidos «con dinero público» por el Partido de los Trabajadores, liderado por el actual gobernante.

«Lula despluma al pueblo con un aumento de impuestos y usa esa misma recaudación para hacer campaña anticipada para sí mismo», escribió el primogénito de Jair Bolsonaro, a quien las encuestas posicionan como el principal opositor del progresista en las próximas elecciones de octubre.

«Sí, el dinero del sudor del pueblo trabajador brasileño, que debería ser devuelto a la sociedad en servicios públicos de calidad, está siendo gastado en un desfile de Carnaval en la cara de todos», expresó.

El derechista Partido Novo, del gobernador de Minas Gerais y precandidato a presidente Romeu Zema, adelantó que solicitará la inhabilitación del mandatario, una vez que éste presente formalmente su candidatura ante la Justicia Electoral en el segundo semestre del año.

Según la formación, Lula utilizó un evento cultural de alcance masivo para promover su imagen personal de cara a las elecciones.

El guionista del desfile, Igor Ricardo, dijo a EFE que la intención «no fue electoral», sino que buscaron retratar la historia de una persona que vino «de abajo» y «venció».

Lula asistió al desfile en el palco de la Alcaldía en el sambódromo, donde fue acompañado por su esposa, Rosângela ‘Janja’ da Silva; varios ministros y políticos.

Previo al desfile, la oposición había denunciado la expresión cultural como propaganda electoral anticipada, pero la Justicia se negó a prohibirlo tras alegar que hacerlo significaría una censura previa a una manifestación artística.

Aunque el Tribunal Electoral dejó claro que puede ser motivo de una investigación, cuya resolución podría resultar en una multa de entre 5.000 y 25.000 reales (entre 956 y 4780 dólares al cambio de hoy).EFE

