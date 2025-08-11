Oposición de Nicaragua espera sea esclarecido asesinato de senador colombiano Miguel Uribe
San José, 11 ago (EFE).- El movimiento político opositor nicaragüense Unión Democrática Renovadora (Unamos) lamentó este lunes la muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay -quien fue herido gravemente hace dos meses en un atentado en Bogotá-, y espera que su asesinato sea esclarecido.
«Desde @unamosnica lamentamos profundamente el asesinato del senador y excandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay», indicó ese movimiento político, integrado por disidentes nicaragüenses desnacionalizados en el exilio, entre otros opositores, en una publicación en X.
«Condenamos toda forma de violencia política que amenaza la democracia y esperamos que este atentado sea esclarecido», continuó Unamos, al que pertenece la histórica exguerrillera Dora María Téllez, desnacionalizada por las autoridades nicaragüenses tras ser excarcelada y desterrada a EE.UU. por delitos de traición a la patria.
«Nuestra solidaridad con su familia, seres queridos y el pueblo de Colombia», concluyó ese movimiento opositor.
Uribe Turbay, de 39 años, y miembro del partido de derecha Centro Democrático, estaba ingresado desde el 7 de junio, día del atentado, en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde falleció esta madrugada a la 01:56 hora local (06:56 GMT), según el último parte médico.
El político recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en el barrio bogotano de Modelia el pasado 7 de junio como parte de sus actividades para obtener la nominación de su partido para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. EFE
