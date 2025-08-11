The Swiss voice in the world since 1935

Oposición de Nicaragua espera sea esclarecido asesinato de senador colombiano Miguel Uribe

Este contenido fue publicado en
2 minutos

San José, 11 ago (EFE).- El movimiento político opositor nicaragüense Unión Democrática Renovadora (Unamos) lamentó este lunes la muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay -quien fue herido gravemente hace dos meses en un atentado en Bogotá-, y espera que su asesinato sea esclarecido.

«Desde @unamosnica lamentamos profundamente el asesinato del senador y excandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay», indicó ese movimiento político, integrado por disidentes nicaragüenses desnacionalizados en el exilio, entre otros opositores, en una publicación en X.

«Condenamos toda forma de violencia política que amenaza la democracia y esperamos que este atentado sea esclarecido», continuó Unamos, al que pertenece la histórica exguerrillera Dora María Téllez, desnacionalizada por las autoridades nicaragüenses tras ser excarcelada y desterrada a EE.UU. por delitos de traición a la patria.

«Nuestra solidaridad con su familia, seres queridos y el pueblo de Colombia», concluyó ese movimiento opositor.

Uribe Turbay, de 39 años, y miembro del partido de derecha Centro Democrático, estaba ingresado desde el 7 de junio, día del atentado, en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde falleció esta madrugada a la 01:56 hora local (06:56 GMT), según el último parte médico.

El político recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en el barrio bogotano de Modelia el pasado 7 de junio como parte de sus actividades para obtener la nominación de su partido para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. EFE

mg/fa/sbb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR