Oposición de Venezuela felicita a Kast y pide políticas para atender migración en Chile

Caracas, 15 dic (EFE).- La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela, felicitó este lunes al ultraderechista José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile y pidió la implementación de políticas para atender la migración en ese país.

En un mensaje publicado en X, la PUD calificó de «ejemplar» la jornada electoral y dijo que Chile ha recibido más de 700 mil migrantes venezolanos, cuya mayoría, consideró, son «ciudadanos de bien que han hecho de Chile su nuevo hogar contribuyendo con trabajo honesto a su desarrollo».

«Pedimos la implementación de políticas migratorias que atiendan esta realidad», indicó.

En este sentido, la agrupación opositora agregó que Venezuela «sigue luchando por la libertad y la democracia», por lo que pidió al presidente electo Kast a que «acompañe en este esfuerzo» para que el país caribeño sea «una nación libre, democrática y con justicia».

Kast ganó el domingo la segunda vuelta de las presidenciales chilenas, con un 59,1% de los votos, ante la izquierdista Jeannette Jara.

Tras el resultado, Kast dijo que «cada uno decidirá libremente si quiere sumarse a la recuperación y al renacer de Chile», porque el país «ha dado un mandato claro, que no admite excusas: no quiere continuidad, quiere un cambio real», sostuvo.

El presidente electo chileno se convirtió en el primer defensor de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989) en alcanzar el poder tras el retorno de la democracia al país andino.EFE

