Oposición de Venezuela reitera «graves debilidades» del Estado para responder a emergencia

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Caracas, 1 jul (EFE).- La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), reiteró este miércoles las «graves debilidades» del Estado para responder al doble terremoto que ocurrió hace una semana y que ha dejado cerca de dos mil muertos y 10.571 heridos, según cifras del Gobierno, que no ha actualizado el número de desaparecidos.

«Esta tragedia también ha dejado en evidencia las graves debilidades del Estado para responder a una emergencia de esta magnitud, consecuencia de años de deterioro institucional que hoy pagamos los venezolanos», manifestó la PUD en su cuenta de X.

La coalición se puso al servicio de todos los venezolanos afectados por los terremotos y manifestó su compromiso de «acompañar y contribuir con los esfuerzos de solidaridad que hoy necesita el país».

«A quienes hoy sufren la pérdida de un ser querido, de su hogar o de su tranquilidad, les reiteramos que no están solos. Venezuela volverá a levantarse con la solidaridad de su gente y con instituciones capaces de proteger la vida de todos», expresó.

Hasta el momento, el Gobierno ha confirmado que 6.461 personas han sido rescatadas y que 855 edificios sufrieron daños, de los cuales 189 colapsaron totalmente.

Los daños causados por los dos terremotos en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios, tienen estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (Rapida) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Un total de 80.870 familias han sido atendidas, mientras que en la zona de desastre hay 3.660 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y 26.121 efectivos venezolanos, según el Gobierno. Además, 15.467 personas se han registrado como voluntarias y voluntarios en labores de rescate. EFE

rbc/bam/lnm