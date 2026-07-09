Oposición en Uruguay no acompañará la Rendición de Cuentas del Gobierno

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Montevideo, 9 jul (EFE).- El proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el Gobierno de Uruguay envió al Poder Legislativo para ser aprobado no será acompañado por los partidos que integran la opositora Coalición Republicana, alianza creada en 2019 en oposición al Frente Amplio y que compitió en las últimas dos elecciones.

«No vamos a votar en general la Rendición de Cuentas, porque expresa los resultados de un año de mal gobierno», anunció el senador del Partido Nacional Javier García en conferencia de prensa.

Según los legisladores de la oposición, el Gobierno de Orsi «no ha sabido resolver» los temas «que la sociedad uruguaya está reclamando con urgencia: la seguridad, el empleo, el crecimiento del país y la protección de los más débiles».

El proyecto del Gobierno incluye reasignaciones presupuestales y un aumento del gasto de 31 millones de dólares, con recursos destinados a combatir la pobreza infantil y a fortalecer la seguridad pública, la educación y la atención a personas sintecho.

Para el diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo, incluso en estas áreas de interés para el Estado los recursos son insuficientes.

«La primera impresión que uno tiene cuando lee el proyecto de Rendición de Cuentas es que el gobierno hizo mal las cuentas el año pasado y puso mal el foco, ahora quiere corregirlo pero claramente la solución es absolutamente insuficiente», expresó.

En tanto, el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry cuestionó que el proyecto incluya cambios en el sistema de transferencias para la infancia y disminuya las exigencias para su cobro, como es la asistencia a clases y el control médico regular.

«No hacemos más que trasladarle al Gobierno el descontento ciudadano por no llegar a fin de mes», dijo por su parte el senador del Partido Colorado Andrés Ojeda, en referencia al aumento de la desaprobación de Orsi en las últimas encuestas de opinión pública.

Si bien el proyecto será rechazado en general por la oposición, los legisladores participarán de la discusión particular de sus articulados con «tono positivo», planteando propuestas y aditivos, dijo García. EFE

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