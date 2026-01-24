Oposición insta al Gobierno venezolano a publicar «listado detallado» de 626 excarcelados

(Actualiza con confirmación de envío de lista)

Caracas, 24 ene (EFE).- La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria de Venezuela, instó este sábado al Gobierno a publicar un «listado detallado» de las excarcelaciones de presos políticos en las últimas semanas, después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, cifrara en 626 las personas que han sido liberadas.

En un comunicado publicado en X, la coalición opositora señaló que solamente han confirmado «de manera rigurosa» la excarcelación de 173 personas, mientras que, agregó, «permanecen aún más de 939 presos políticos tras las rejas».

«La inmensa mayoría de estas excarcelaciones no constituyen libertades plenas, sino que se trata de medidas cautelares gravosas», explicó la agrupación política.

De igual forma, exigió el cese del que calificó como «perverso mecanismo de liberaciones a cuentagotas» y pidió que se proceda a la liberación «masiva e incondicional» de todos los presos políticos.

Asimismo, la PUD difundió su lista de excarcelaciones verificadas e informó que envió por correo electrónico una comunicación al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, con quien la mandataria encargada aseguró que hablará para pedir que verifique las liberaciones.

En el texto, la plataforma opositora solicitó a Türk sus «buenos oficios» ante el Estado venezolano para lograr la liberación «plena, inmediata y sin condiciones» de todos los presos políticos, y para que requiera a las autoridades la entrega de las listas oficiales de personas excarceladas.

Este viernes, al encabezar en el palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo) la instalación del Programa para la convivencia y la paz, la presidenta encargada afirmó que 626 personas han sido excarceladas en el país y dijo que el lunes hablará telefónicamente con el alto comisionado para que verifique, a través de su oficina, las listas de liberados.

El presidente del Parlamento y el hermano de la mandataria encargada, el chavista Jorge Rodríguez, anunció el 8 de enero pasado la excarcelación de «un número importante» de personas, sin detallar identidades, las condiciones de las medidas ni el número total de beneficiados.

Días después puso a disposición las listas de los excarcelados, pero hasta la fecha no han sido difundidas.

Tras el anuncio, decenas de familiares se han reunido a las afueras de centros de detención para pedir información sobre sus allegados y exigir su libertad, mientras ONG han denunciado retrasos y opacidad en el proceso.

Este viernes, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reveló que las autoridades han excarcelado a personas cuyos casos «no eran públicos». EFE

