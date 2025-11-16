Oposición israelí acusa a Netanyahu de falta de independencia en el comité del 7 octubre

3 minutos

Jerusalén, 16 nov (EFE).- El líder de la oposición en Israel, Yair Lapid, cargó este domingo contra el primer ministro, Benjamín Netanyahu, después de que se anunciara la creación de una comisión de investigación sobre los ataques del 7 de octubre, pero que estará supervisada por el propio mandatario israelí.

«Su negativa a investigar sus fallos pone en peligro la seguridad del Estado, constituye un insulto y una evasión de responsabilidad hacia los soldados y sus familias que tanto se han sacrificado desde el 7 de octubre», afirmó el representante del partido laicista Yesh Atid en una publicación en X.

Y es que, a pesar de que el Gobierno ha asegurado en un comunicado que el panel tendrá «plenas capacidad para investigar», lo cierto es que será Netanyahu, que había estado en al picota por los fallos del ataque de Hamás que dejó 1.200 muertos y 251 secuestrados, quien nombre a dicho comité ministerial que, a su vez, determinará los plazos y los temas a abordar.

«El Gobierno está haciendo todo lo posible por eludir la verdad y evadir su responsabilidad. Existe un amplio consenso público sobre la necesidad de una comisión estatal de investigación», completa Lapid.

La otra opción que había sobre la mesa era una comisión estatal, en la que los miembros son designados por el presidente del Tribunal Supremo de Israel.

Por su parte, el líder de la izquierda israelí, Yair Golán, también se pronunció a través de la misma plataforma criticando que «la persona interrogada», en alusión a Netanyahu, sea quien «designa a sus propios interrogadores».

Y el Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, una organización sin ánimo de lucro apartidista, calificó al futuro comité como «encubridor».

«Se trata de un intento transparente de evitar una investigación genuina e independiente del mayor fracaso en la historia del Estado (de Israel)», sentenció en un comunicado.

Netanyahu se había opuesto

Israel es el único país que cuenta con un modelo de comisión de investigación ‘independiente’ designado por el primer ministro. Desde 1968, se han establecido 20 comisiones en Israel para investigar diversos asuntos.

Netanyahu, en estos más de dos años de ofensiva israelí, se había opuesto a la creación de una comisión estatal de investigación para investigar los fallos de seguridad que se cometieron antes y durante la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023, pese a que la mayoría de la sociedad, como han reflejado las encuestas, se lo exigía.

El primer ministro israelí esgrimía que la creación de una comisión podía afectar al curso de la ofensiva en Gaza.

Con la llegada del alto el fuego en la Franja, el pasado 15 de octubre el Tribunal Supremo indicó al Gobierno que ya no existía ningún argumento sólido en contra de establecer una comisión estatal de investigación y fijó un plazo de 30 días para que presentara una nueva actualización sobre este asunto.

Hasta el momento, solo el Ejército y el Shin Bet, la agencia de inteligencia interior israelí, han llevado a cabo investigaciones internas sobre el 7 de octubre.

Sin embargo, un comité de expertos señaló recientemente que la mayoría de las investigaciones del Ejército llevadas a cabo en 2024 eran «incompletas e insuficientes».

El 7 de octubre de 2023 representó uno de los mayores fracasos militares y de inteligencia de la historia de Israel: miles de milicianos palestinos, liderados por Hamás, lograron atravesar la valla fronteriza y atacaron a comunidades cercanas a la Franja de Gaza. EFE

gac-ngg/lar