Oposición israelí critica la elección de un abogado de Netanyahu como contralor del Estado

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(Añade el comentario de Naftalí Bennett y Gadi Eisenkot)

Jerusalén, 3 jun (EFE).- Miembros de la oposición israelí criticaron este miércoles la elección como nuevo contralor del Estado de Michael Rabello, un abogado en varios procesos judiciales del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y de su partido, el nacionalista Likud.

«El Likud contaminó las elecciones», aseveró el actual líder de la oposición, Yair Lapid, del partido centrista Yesh Atid (en hebreo, Hay Futuro) en una publicación de la red social X.

Lapid anunció que presentaría una petición al Tribunal Supremo ante «la violación de la confidencialidad de la votación», celebrada este miércoles en el Parlamento israelí (Knéset) con 61 votos a favor en una segunda vuelta.

La violación a la que alude Lapid se refiere a la polémica durante el nombramiento de Rabello, ante los indicios de que el Likud instruyó a sus miembros a hacer fotos de sus votos secretos para demostrar que votaban por el abogado del primer ministro.

«Si Michael Rabello fuera una persona honesta, se negaría a aceptar el nombramiento que está manchado y que lo hace parecer como un cómplice en un acto de estafa», añadió el líder de la oposición.

El ex primer ministro y favorito de la oposición para las elecciones legislativas de este otoño, el derechista Naftalí Bennett, reaccionó al nombramiento del nuevo contralor con la promesa de que «pronto el Gobierno dejará de funcionar como una mafia».

«La votación, que se suponía secreta, se ha convertido en una votación coaccionada. Se trata de un proceso claramente viciado e ilegal, sobre el que se cierne una gran sospecha, por lo que será invalidado», añadió Bennett, que se ha sumado al recurso de Lapid.

Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor convertido en candidato a las próximas elecciones de la plataforma centroderechista Yashar! (¡Recto!), criticó a Netanyahu en X: «Solo quien conoce la verdad y la teme hará todo lo posible para ocultar su culpa en el 7 de octubre (de 2023, en alusión a los ataques del grupo islamista palestino Hamás contra Israel en los que murieron 1.200 personas y 250 fueron secuestradas), incluyendo nombrar a su abogado personal como contralor del Estado y prevenir una comisión de investigación estatal».

Por su parte, Avigdor Lieberman, de la agrupación opositora de extrema derecha y laica Israel Beitenu (Israel, Nuestro Hogar), publicó en su cuenta de la misma red social: «Me pregunto qué les habrá prometido el primer ministro del 7 de octubre a los evasores para que apoyaran a su abogado personal para el cargo de auditor general».

Yair Golan, líder del partido de centroizquierda Demócratas, tildó en un comunicado al partido de Netanyahu de «organización criminal» responsable de «extorsión, amenazas e intimidación».

«Pisotean la ley y las reglas del juego simplemente porque saben que de otra manera pierden. Para evitar que hagan en las elecciones generales lo que vimos hoy en la Knéset, el campo democrático y guardián de la ley debe salir y votar en masa», instó Golan.

En Israel, el contralor solo rinde cuentas ante la Knéset, y tiene competencias para realizar auditorías sobre la economía; las finanzas y la Administración del Estado, incluyendo las autoridades locales y empresas estatales; así como sobre entidades financiadas con fondos públicos, por lo que se considera un órgano de supervisión con amplios poderes.

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional, el ultranacionalista radical Itamar Ben Gvir, celebró la elección de un jurista «respetado» como Rabello, que ya representó al Gobierno en las apelaciones ante el Tribunal Supremo que perseguían su destitución. EFE

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