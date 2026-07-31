Oposición italiana acusa de «propaganda» al Gobierno por controles en viajes desde España

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Roma, 31 jul (EFE).- Los partidos de la oposición italianos han tachado este viernes de «propaganda» la decisión del Gobierno de introducir controles a los viajeros de fuera de la Unión Europea (UE) que lleguen desde España, a raíz de la crisis en Ceuta.

«La propaganda ya no se limita a tergiversar la actuación del Gobierno: ahora la determina. Esto significa utilizar al país como un plató de televisión y los actos del Estado como material de propaganda», ha arremetido el vicepresidente del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Stefano Patuanelli.

Desde el Partido Demócrata (PD), la diputada Lia Quartapelle lamentó que el Gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, haya «provocado una crisis diplomática con el único país de Europa que siempre respalda las peticiones italianas para una redistribución de los migrantes».

El diputado de Más Europa, Benedetto Della Vedova, recordó que «la inmigración es una cosa seria» y que suspender la libre circulación dentro de la UE es una «canallada política».

«Meloni dirige un país que debería ofrecer ayuda y solidaridad a quienes afrontan una emergencia trágica, similar a las que en numerosas ocasiones se han vivido en nuestras costas. Sin embargo, con un cinismo político calculado y sin escrúpulos, alimenta y aprovecha una ola de emotividad que un líder responsable debería tratar de contener», reprochó.

El líder del M5S y ex primer ministro, Giuseppe Conte, atribuyó esta medida a la «psicosis» por la presión de la nueva figura de la ultraderecha italiana, el general Roberto Vannacci.

El Ministerio del Interior italiano ha anunciado la introducción de controles en puertos y aeropuertos a los viajeros de fuera de la UE que lleguen desde España a raíz de la crisis en Ceuta tras la llegada de miles de personas desde Marruecos.

Posteriormente el Gobierno de Italia ha tenido que matizar este viernes que los controles aeroportuarios y portuarios a viajeros llegados de España y decretados por la crisis en Ceuta serán aleatorios y solo afectarán a ciudadanos que no pertenezcan a la Unión Europea (UE).

«El restablecimiento de los controles de acceso en las fronteras aéreas y marítimas con España no supondrá ningún cambio para los viajeros españoles y europeos hacia Italia, que seguirán pudiendo entrar en nuestro país, como de costumbre, sin ningún trámite burocrático adicional», informan fuentes gubernamentales.

Poco antes, el Ministerio del Interior italiano había informado de su decisión de introducir controles en puertos y aeropuertos con España por la crisis en Ceuta tras la llegada de miles de personas desde Marruecos.

El Gobierno italiano ha tenido que salir al paso para matizar inmediatamente que los controles serán aleatorios, no afectarán a ciudadanos comunitarios y que empezarán este 1 de agosto. EFE

gsm/sam/fpa