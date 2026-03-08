Oposición liderada por Machado y González Urrutia exige liberación de 56 presas políticas

3 minutos

Caracas, 8 mar (EFE).- La oposición venezolana liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia exigió este domingo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la liberación de 56 presas políticas en Venezuela.

En una publicación en X, el partido Vente Venezuela (VV), liderado por Machado, subrayó la valentía de las mujeres venezolanas que «luchan a diario por mantener a la familia unida y por un país libre».

Asimismo, VV indicó que más de 500 mujeres, que son familiares de presos políticos, esperan la liberación de sus parientes, a quienes consideran «secuestrados» por el Gobierno de Venezuela.

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), coalición liderada por González Urrutia, consideró como «deber» seguir trabajando hasta «lograr la libertad de todos los presos políticos y la justicia que el país merece».

En una publicación en X, la PUD valoró a las mujeres que «no dejan de luchar» por la «democracia del país» y se solidarizó con las presas políticas que enfrentan con «dignidad» la «injusticia».

«A todas ellas les decimos: no están solas. Seguiremos trabajando hasta que la libertad llegue para todas», expresó María Beatriz Rodríguez, presidenta de Primero Justicia, uno de los partidos que integran la PUD.

En la misma línea, González Urrutia reconoció a las mujeres «porque se atreven a romper límites» y manifestó su «respeto y admiración» al considerar que ellas creen en «un futuro con libertad y democracia» para Venezuela.

«Ser mujer también significa usar esa fuerza para ampliar las libertades», afirmó en X el opositor, quien reclama desde el exilio la Presidencia de Venezuela al considerar que derrotó a Nicolás Maduro en las elecciones de 2024, aunque el ente electoral proclamó ganador al líder chavista.

Este domingo, la directora de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Andreína Baduel, denunció que las presas políticas en Venezuela son «vejadas» y «maltratadas», por lo que pidió a la comunidad internacional estar «alerta y vigilante» a esta situación.

En una actividad en Caracas en el marco del Día Internacional de la Mujer, Baduel dijo a EFE que las presas políticas se encuentran en «condiciones de inmensa vulnerabilidad» y son «víctimas de distintos tipos de violencia», como la «psicológica, incluso violencia sexual» y también la institucional, que «las mantiene detenidas arbitrariamente».

La ONG Foro Penal contabilizaba 526 presos políticos en Venezuela hasta el pasado lunes, de los cuales 56 son mujeres.

El Gobierno, por su parte, niega que haya personas arrestadas por estos motivos y afirma que cometieron varios delitos, una afirmación que rechazan ONG y partidos opositores. EFE

rbc/ad